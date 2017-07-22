На рынке смартфонов сегодняшний день, 24 февраля, стал днем анонсов, поскольку отмененная MWC 2020 вынудила производителей демонстрировать новинки самостоятельно. Так, Sony представила сегодня два новых смартфона - это первый 5G телефон компании Xperia 1 Mark II 5G и Sony Xperia 10 II. Если о первом мы уже вкратце рассказывали, то значит о втором стоит поговорить сейчас.
Sony Xperia 10 II разработан, чтобы быть телевизором и игровой консолью в вашем кармане благодаря 6-дюймовому 21:9 OLED-дисплею Triluminos. Как заявляют в компании, он способен отображать "более глубокие черные цвета и более яркие цвета", по сравнению с смартфонами из того же ценового сегмента. В то же время он значительно легче и оснащен защитой от пыли.
Самое большое различие между Xperia 10 II и оригинальным Xperia 10 (помимо OLED-экрана Bravia Triluminos) заключается в настройке камеры. Новая модель имеет тройные камеры, с 12-мегапиксельной ультра широкоугольной камерой и 8-мегапиксельной широкоугольной и 2X оптическими телефото-камерами (с 10-кратным цифровым зумом). Хотя последние имеют удивительно низкое разрешение. Он поддерживает захват видео 4K и 21:9, хотя этот формат будет обрезан на вашем дисплее Ultra HD 4K.
Смартфон также выделяется отличным звучанием благодаря поддержке звука с высоким разрешением 3,5-мм аудиоразъему. Другие характеристики телефона более приземленны - чип Snapdragon 665, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ внутренней памяти (с поддержкой microSDX) и 3600 мАч аккумулятор.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".