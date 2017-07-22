РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung остановила производство флагманов в Южной Корее

24 февраля 2020, 15:33



Samsung остановила производство смартфонов в городе Гуми в Южной Корее - виной всему коронавирус. Производство остановлено в выходные дни, но планируется его возобновить уже с 25 февраля, если распространение инфекции удастся сдержать. Здесь производятся Galaxy S20 и Galaxy Z Flip. Любая задержка в производстве может привести к массовому глобальному кризису поставок после запуска.

производство Samsung в городе Гуми


В Южной Корее недавно произошла массовая вспышка коронавируса, в центре которой находится город Тэгу. Производство Samsung располагается всего в 40 км от него. Согласно официальному заявлению Samsung, 22 февраля у одного из сотрудников гуми был диагностирован COVID-19. Оперативная группа по чрезвычайным ситуациям Samsung немедленно закрыла операции, призвав сотрудников оставаться дома.

В то время как Samsung производит кучу устройств во Вьетнаме и Китае, лучшие в своем роде телефоны, такие как Galaxy Fold, производятся на его производственной линии в Гуми. После обнаружения, местный новостной портал подтвердил, что все лица, которые вступили в контакт с инфицированным сотрудником, были помещены на карантин. В то время как Samsung советует остальным своим сотрудникам практиковать предупредительные меры, такие как ношение масок и избегание прямого или пассивного контакта с коллегами.

Производственное подразделение Samsung в Гуми расположено в промышленном комплексе Гуми в Имсу-Дун. Здесь располагается крыло научных исследований и разработок смартфонов вместе с производственной линией. Несмотря на то, что закрытие производства никак не повлияет на выпуск бюджетных телефонов компании, любая длительная задержк производства в Гуми может серьезно ударить именно по флагманам компании.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

Читайте также:

  • Samsung запатентовала некоторые новшества для Galaxy Note 20
  • Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S20 добрались до России
  • Слухи: в новом Samsung Galaxy Fold 2 будет применяться технология камеры под дисплеем
  • В сеть попали рендеры нового Samsung Galaxy A70e
  • Анонс Samsung Galaxy S20 Ultra: смартфон премиум-класса со 100-кратным зумом
  • Samsung представил новый Galaxy Z Flip

    • следующая новость
    В сети появился патент смартфона Oppo с семью камерами

    предыдущая новость
    Анонс смартфона Sony Xperia 10 II

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Лучший SSD Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    25 февраля, 2020

    Samsung анонсировал смартфон Galaxy M31

    Samsung запускает производство LPDDR5 DRAM-чипа на 16 Гб

    Atos представила сервер для периферийных вычислений BullSequana Edge

    Анонс ZALMAN CNPS16X: мощный башенный процессорный кулер

    Анонс Transcend MTE452T и MTE662T: новые NVMe SSD на 96-слойной памяти BiCS4 3D NAND

    Intel представила 18 серверных процессоров Xeon Scalable второго поколения

    24 февраля, 2020

    Huawei представила флагман Matebook X Pro и два "бюджетника"

    Huawei представила планшет MatePad Pro 5G

    Realme представила собственный фитнес-трекер

    Игровой смартфон Black Shark 3 будет представлен 3 марта

    Анонс Huawei Mate Xs: флагманский смартфон с модернизированной шарнирной структурой

    В сети появился патент смартфона Oppo с семью камерами

    Samsung остановила производство флагманов в Южной Корее

    Анонс смартфона Sony Xperia 10 II

    Анонс флагманский Realme X50 Pro 5G: быстрый заряд при объемном аккумуляторе

    В сеть попало изображение экрана первых смарт-часов от Oppo

    Sony представила флагман Xperia 1 Mark II 5G

    Eurocom поместила 16 Тб памяти в легкий ноутбук

    21 февраля, 2020

    Samsung запатентовала некоторые новшества для Galaxy Note 20

    В текущем году будет поставлено 200 миллионов смартфонов 5G

    ССЫЛКИ