Samsung остановила производство флагманов в Южной Корее
24 февраля 2020, 15:33
Samsung остановила производство смартфонов в городе Гуми в Южной Корее - виной всему коронавирус. Производство остановлено в выходные дни, но планируется его возобновить уже с 25 февраля, если распространение инфекции удастся сдержать. Здесь производятся Galaxy S20 и Galaxy Z Flip. Любая задержка в производстве может привести к массовому глобальному кризису поставок после запуска.
В Южной Корее недавно произошла массовая вспышка коронавируса, в центре которой находится город Тэгу. Производство Samsung располагается всего в 40 км от него. Согласно официальному заявлению Samsung, 22 февраля у одного из сотрудников гуми был диагностирован COVID-19. Оперативная группа по чрезвычайным ситуациям Samsung немедленно закрыла операции, призвав сотрудников оставаться дома.
В то время как Samsung производит кучу устройств во Вьетнаме и Китае, лучшие в своем роде телефоны, такие как Galaxy Fold, производятся на его производственной линии в Гуми. После обнаружения, местный новостной портал подтвердил, что все лица, которые вступили в контакт с инфицированным сотрудником, были помещены на карантин. В то время как Samsung советует остальным своим сотрудникам практиковать предупредительные меры, такие как ношение масок и избегание прямого или пассивного контакта с коллегами.
Производственное подразделение Samsung в Гуми расположено в промышленном комплексе Гуми в Имсу-Дун. Здесь располагается крыло научных исследований и разработок смартфонов вместе с производственной линией. Несмотря на то, что закрытие производства никак не повлияет на выпуск бюджетных телефонов компании, любая длительная задержк производства в Гуми может серьезно ударить именно по флагманам компании.
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