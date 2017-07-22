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В сети появился патент смартфона Oppo с семью камерами

24 февраля 2020, 16:20



В сети всплыл новый патент смартфона Oppo, который описывает устройство с круговым модулем камеры на задней панели. Он внешне напоминает OnePlus 7T, но уникален из-за количества датчиков - в общей сложности их семь.

камера смартфона oppo с семью датчиками


Смартфон Oppo, о котором идет речь, относится к серии семейства Reno. Патент на промышленный образец был подан в Китайское национальное управление интеллектуальной собственности (CNIPA) и описывает смартфон с 7 датчиками изображения на задней панели. В патенте были подробно описаны две различные модели, каждая из которых имеет разное количество камер на задней панели.

Примечательно, что дизайн также имеет определенное сходство с Nokia 9 PureView, который где задние камеры penta, были расположены в схожем порядке. Хотя патент показывает 7 круглых вырезов для камер, вероятно, что один из них предназначен для специального микрофона, как в Samsung Galaxy S20 Ultra.

камера смартфона oppo с семью датчиками


Интересно, что круговой модуль камеры также зорко приподнят в виде выпуклости с задней панели смартфона Oppo Reno. Это не было замечено в других моделях Reno, которые имеют гладкую и бесшовную заднюю панель с камерами, размещенными внутри. Поскольку он поставляется с 7 датчиками изображения, вполне вероятно, что смартфон в патентах описывает флагманскую модель следующего поколения.

К сожалению, более мелкие детали и фактическое название устройства Oppo все еще находятся на свободе. Но патент действительно оставляет много ожиданий относительно предстоящих запусков Oppo.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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