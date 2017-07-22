В сети появился патент смартфона Oppo с семью камерами
24 февраля 2020, 16:20
В сети всплыл новый патент смартфона Oppo, который описывает устройство с круговым модулем камеры на задней панели. Он внешне напоминает OnePlus 7T, но уникален из-за количества датчиков - в общей сложности их семь.
Смартфон Oppo, о котором идет речь, относится к серии семейства Reno. Патент на промышленный образец был подан в Китайское национальное управление интеллектуальной собственности (CNIPA) и описывает смартфон с 7 датчиками изображения на задней панели. В патенте были подробно описаны две различные модели, каждая из которых имеет разное количество камер на задней панели.
Примечательно, что дизайн также имеет определенное сходство с Nokia 9 PureView, который где задние камеры penta, были расположены в схожем порядке. Хотя патент показывает 7 круглых вырезов для камер, вероятно, что один из них предназначен для специального микрофона, как в Samsung Galaxy S20 Ultra.
Интересно, что круговой модуль камеры также зорко приподнят в виде выпуклости с задней панели смартфона Oppo Reno. Это не было замечено в других моделях Reno, которые имеют гладкую и бесшовную заднюю панель с камерами, размещенными внутри. Поскольку он поставляется с 7 датчиками изображения, вполне вероятно, что смартфон в патентах описывает флагманскую модель следующего поколения.
К сожалению, более мелкие детали и фактическое название устройства Oppo все еще находятся на свободе. Но патент действительно оставляет много ожиданий относительно предстоящих запусков Oppo.
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