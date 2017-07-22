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Анонс Huawei Mate Xs: флагманский смартфон с модернизированной шарнирной структурой

24 февраля 2020, 17:13



Huawei сегодня официально представила Huawei Mate Xs. Новый складной телефон поставляется с чипсетом Kirin 990 5G, модернизированной шарнирной структурой и улучшенной системой охлаждения, в то время как экран, камеры и общий дизайн остаются практически неизменными.

Huawei презентовал смартфон Mate Xs


Huawei Mate Xs имеет 2-слойную структуру с дополнительной прочностью над складывающейся OLED-панелью - это сэндвич из двух полиамидных пленок с оптически прозрачным клеем между ними. Диагональ развернутого дисплея остается 8" с разрешением 2480 x 2200 пикселей.

Когда Mate Xs складывается, есть основной 6,6-дюймовый экран с соотношением 19,5:9, в то время как задняя часть имеет супер высокий экран 25: 9, который вы можете использовать в качестве видоискателя для селфи.

Huawei презентовал смартфон Mate Xs


Huawei Mate Xs имеет три основных модуля камеры - это 40MP f / 1.8 модуль, 8MP f / 2.4 телеобъектив с OIS и 16MP f / 2.2 модуль. Существует также модуль ToF. Здесь нет фронтальных камер - вы просто складываете Mate Xs и делаете селфи, глядя на заднюю сторону сложенного устройства.

На внутренней стороне Mate Xs встроен новый шарнир крыла Falcon, который, по словам Huawei, должен быть более прочным. Батарея Mate Xs составляет 4500 мАч с возможностью быстрой зарядки 55 Вт, при этом необходимое зарядное устройство входит в комплект поставки.

Huawei презентовал смартфон Mate Xs


Huawei Mate Xs поставляется с EMUI 10, основанной на версии с открытым исходным кодом Android 10. Сервисов Google на смартфоне нет, но Huawei полагается на свою экосистему под названием HMS (Huawei Mobile Services), над которой она активно работает.

Цена телефона 8 / 512GB составляет 2499 евро (около 150000 рублей) и начнет продаваться по всему миру со следующего месяца.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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