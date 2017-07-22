Игровой смартфон Black Shark 3 будет представлен 3 марта
24 февраля 2020, 18:10
Black Shark молодая компания, которая уже успела получить долю заслуженной славы благодаря выходу нескольких игровых смартфонов. Теперь же компания готовится представить очередной игровой телефон, который помимо технических обновлений, будет выходить с новым логотипом компании.
Новый логотип - это новый взгляд на знакомый логотип компании "S", который на самом деле состоит из двух плавающих акул. Новый логотип проще, но выглядит намного лучше по сравнению со старым.
Компания также объявила дату запуска своего предстоящего телефона Black Shark 3, который будет официально презентован 3 марта.Он будет иметь емкость батареи 5000 мАч с 800 циклами зарядки, поддержку быстрой зарядки 65 Вт, двухрежимный 5G и дисплей 120 Гц 2K. Телефон также будет иметь процессор Qualcomm Snapdragon 865, оперативную память LPDDR5 и флэш-накопитель UFS 3.0.
Black Shark также, как ожидается, анонсирует, вероятно, эксклюзивные функции Tencent для телефона. Обе компании объявили о партнерстве в прошлом месяце, что позволит им сотрудничать в области программного и аппаратного обеспечения для игр.
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