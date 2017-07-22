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Realme представила собственный фитнес-трекер

24 февраля 2020, 19:27



На сегодняшней презентации Realme x50 Pro 5G компания подразнила аудиторию предстоящим выходом своих "умных" гаджетов. Так, Realme представила фитнес-трекер, который появится в продаже 5 марта. Кроме того, бренд также планирует производить свои собственные умные часы в рамках своей стратегии развития продуктов IoT.

Realme представит собственный фитнес-трекер


Realme планирует обслуживать 3 различных категории продуктов - личные, домашние и туристические. Категория персональных продуктов включает в себя активные наушники с шумоподавлением (ANC), смарт-часы и смарт-диапазоны, чтобы идти вместе с поистине беспроводными (TWS) наушниками и базовыми наушниками Realme, которые уже продаются.

Предстоящие домашние продукты включают в себя смарт-телевизоры, смарт-динамики, звуковые панели и подключенную бытовую технику, включая интеллектуальную шкалу и робот-пылесос. Эти продукты будут показаны во втором квартале.
Туристические продукты Realme будут появляться - это с новые чемоданы, рюкзаки, одежда, банки питания и другими аксессуары.



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