Huawei представила MatePad Pro в конце ноября, и сегодня компания выпустила версию планшета 5G. В этой версии используется чипсет Kirin 990 5G, а также более быстрая беспроводная зарядка. Чипсет имеет встроенный модем 5G. Он обещает скорость связи в 10 раз выше, чем 4G, и низкую задержку, идеально подходящую для облачных игр.
Новая модель 5G поддерживает более быструю беспроводную зарядку, 27 Вт (до 15 Вт). Проводная зарядка, как и раньше, быстрая 40 Вт. Также поддерживается обратная беспроводная зарядка.
Дисплей 10,8 " имеет разрешение 2,560 x 1,600 px для плотности пикселей 280 ppi (iPad Pro находится на уровне 265 ppi). Дисплей поддерживает цветовую гамму DCI-P3. Huawei также похвасталась своими тонкими рамками, 4,9 мм.
Huawei гордится разработанным пользовательским многозадачным интерфейсом (планшет работает под управлением EMUI 10 на базе Android 10). Он поддерживает разделение экрана с двумя приложениями, работающими бок о бок. Эта функция "App Multiplier "поддерживается более чем 3000 приложениями.
Есть два ключевых аксессуара - это клавиатура и стилус. Умная клавиатура отличается длинным ключевым перемещением (1.3 мм) и может держать вкладку под двумя углами (60° и 70°). Стилус M-Pencil может различать более 4000 уровней давления и даже чувствителен к углу наклона.
Планшет может похвастаться четырехъядерными динамиками (два слева, два справа). Для голосовых и видеозвонков, а также с использованием цифровых помощников, планшет имеет четыре микрофона дальнего поля. Есть также дополнительный шумоподавляющий микрофон рядом с 13-мегапиксельной камерой.
Huawei MatePad Pro только с Wi-Fi и LTE-подключением будет доступен в Европе начиная с апреля, цены указаны ниже.
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