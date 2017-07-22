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Huawei представила планшет MatePad Pro 5G

24 февраля 2020, 20:42



Huawei представила MatePad Pro в конце ноября, и сегодня компания выпустила версию планшета 5G. В этой версии используется чипсет Kirin 990 5G, а также более быстрая беспроводная зарядка. Чипсет имеет встроенный модем 5G. Он обещает скорость связи в 10 раз выше, чем 4G, и низкую задержку, идеально подходящую для облачных игр.

планшет MatePad Pro 5G


Новая модель 5G поддерживает более быструю беспроводную зарядку, 27 Вт (до 15 Вт). Проводная зарядка, как и раньше, быстрая 40 Вт. Также поддерживается обратная беспроводная зарядка.

Дисплей 10,8 " имеет разрешение 2,560 x 1,600 px для плотности пикселей 280 ppi (iPad Pro находится на уровне 265 ppi). Дисплей поддерживает цветовую гамму DCI-P3. Huawei также похвасталась своими тонкими рамками, 4,9 мм.

планшет MatePad Pro 5G


Huawei гордится разработанным пользовательским многозадачным интерфейсом (планшет работает под управлением EMUI 10 на базе Android 10). Он поддерживает разделение экрана с двумя приложениями, работающими бок о бок. Эта функция "App Multiplier "поддерживается более чем 3000 приложениями.

Есть два ключевых аксессуара - это клавиатура и стилус. Умная клавиатура отличается длинным ключевым перемещением (1.3 мм) и может держать вкладку под двумя углами (60° и 70°). Стилус M-Pencil может различать более 4000 уровней давления и даже чувствителен к углу наклона.

Планшет может похвастаться четырехъядерными динамиками (два слева, два справа). Для голосовых и видеозвонков, а также с использованием цифровых помощников, планшет имеет четыре микрофона дальнего поля. Есть также дополнительный шумоподавляющий микрофон рядом с 13-мегапиксельной камерой.

Huawei MatePad Pro только с Wi-Fi и LTE-подключением будет доступен в Европе начиная с апреля, цены указаны ниже.

планшет MatePad Pro 5G




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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