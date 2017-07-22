Huawei представила флагман Matebook X Pro и два "бюджетника"
24 февраля 2020, 22:20
Huawei представил свой новый флагманский ноутбук Matebook X Pro 2020 в Европе с процессором Intel 10-го поколения Core i7, а также 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти. Ноутбук также выпускается в базовой модификации с процессором Core i5.
Matebook X Pro оснащен 13,9-дюймовым сенсорным дисплеем с соотношением сторон 3:2 3000 x 2000 и соотношением сторон экрана 91% к корпусу. Дизайн не сильно изменился по сравнению с его предшественником. Вес устройства 1,33 кг. На борту один USB-порт и два порта USB-C вместе с разъемом для наушников 3,5 мм и кнопкой питания с поддержкой отпечатков пальцев. На клавиатуре скрыта всплывающая 1-мегапиксельная камера.
Ноутбук поставляется в новом варианте изумрудно-зеленого цвета, в дополнение к серому цвету пространства и мистическому серебру. Продажи стартуют с 1499 евро (105000 рублей) за базовый вариант Core i5 и поступит в продажу в апреле 2020 года.
Huawei также анонсировала новые модели Matebook D 14 и 15 по всему миру сегодня. Это не совсем новые модели ноутбуков от компании. Huawei объявила о них еще в Китае в ноябре 2019 года, и сегодня она запустила их продажи по всему миру.
Matebook D оснащен 14-дюймовым дисплеем 1080p, а Matebook 15 оснащен 15,6-дюймовым экраном 1080p. Эти два ноутбука могут быть настроены до 10-го поколения Core i7 процессор с возможностью перейти на чипсет AMD Ryzen 5 3500U.
Также можно выбирать между SSD или SSD + HDD combo. В частности, такие функции, как кнопка питания с поддержкой отпечатков пальцев и всплывающая кнопка камеры, также будут доступны в этой бюджетной серии D. Оба ноутбука получают зарядное устройство мощностью 65 Вт в коробке.
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