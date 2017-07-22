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Intel представила 18 серверных процессоров Xeon Scalable второго поколения

25 февраля 2020, 09:08





Американская Intel представила целый ряд новых серверных процессоров Intel Xeon Scalable второго поколения. Все анонсированные модели относятся к семейству Cascade Lake Refresh, отличаясь большим числом ядер и потоков, большим объёмом кэш-памяти и улучшенным соотношением производительности на доллар.

Intel представила 18 серверных процессоров Xeon Scalable второго поколения


Линейка насчитывает 18 моделей процессоров, а её флагманом стал 28-ядерный / 56-поточный Intel Xeon Gold 6258R с тактовой частотой 2,7 / 4 ГГц, 38,50 Мбайт кэш-памяти и TDP 205 Вт. Стоимость этого процессора - $3950. Ну а самым простым представителем серии оказался 8-ядерный / 16-поточный Intel Xeon Bronze 3206R. Эта модель работает на тактовой частоте 1,9 ГГц и предлагает 11 Мбайт кэша, TPD 85 Вт и ценник в $306.

Intel представила 18 серверных процессоров Xeon Scalable второго поколения


Но, пожалуй, не меньшего внимания заслуживают процессоры Intel Xeon Gold 6256 и Xeon Gold 6250, работающие на самой высокой тактовой частоте в режиме Turbo Boost - 4,5 ГГц, при их номинальных частотах 3,6 и 3,9 ГГц соответственно. При этом первая модель предлагает 12 ядер и 24 потока, а вторая - 8 ядер и 16 потоков. Их стоимость - $3900 и $3400.

В линейку входят как 2-сокетные решения, отличающиеся «R» в окончании индекса, так и односокетные модели («T») и процессоры для серверов невысокого уровня («U»). Характеристики всех представленных моделей можно увидеть в таблице выше.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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