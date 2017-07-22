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Анонс Transcend MTE452T и MTE662T: новые NVMe SSD на 96-слойной памяти BiCS4 3D NAND

25 февраля 2020, 12:06




Компания Transcend Information представила новые твердотельные накопители промышленного класса MTE452T и MTE662T. Оба SSD используют 96-слойную память BiCS4 3D NAND и выдерживают до 3 тысяч циклов записи/стирания, не уступая по этому показателю устройствам на базе памяти типа MLC NAND.

Анонс Transcend MTE452T и MTE662T


Transcend MTE452T выполнен в форм-факторе M.2 2280. Он использует интерфейс PCIe Gen3 x4, поддерживает протокол NVMe 1.3 и оснащается DRAM-кэшем DDR4, обеспечивая скорость последовательного чтения / записи до 3400 / 2300 Мбайт/с и предлагая производительность до 355 000 IOPS в операциях случайного чтения и записи файлов для блоков данных объёмом 4К.

В свою очередь, Transcend MTE662T выполнен в более компактном форм-факторе M.2 2242. Накопитель использует кэш DDR3 и динамический SLC-кэш. Эта модель имеет скорость последовательного чтения и записи до 1700 и 1250 Мбайт/с соответственно.

Твердотельный накопитель Transcend MTE452T ёмкостью 512 Гбайт способен выдержать до 1080 Тбайт записи, а модель MTE662T ёмкостью 1 Тбайт - до 2200 Тбайт. Среднее заявленное время наработки на отказ (MTBF) достигает 3 млн. часов.

Transcend MTE452T предлагается в вариантах объёмом от 64 до 512 Гбайт, а модель MTE662T в вариантах 512 Гбайт и 1 Тбайт. На обе модели распространяется трёхлетняя ограниченная гарантия Transcend.



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