Компания ZALMAN сегодня объявила о выходе на рынок своего нового процессорного кулера башенного типа CNPS16X и трех новых термопаст для STC-серии. CNPS16X имеет радиатор башенного типа из алюминиевого ребра, который вентилируется парой 120-мм вентиляторов в двухтактной конфигурации, удерживаемых вместе с помощью кожуха ABS.
На верхней панели этого кожуха имеется адресуемое RGB-украшение с логотипом ZALMAN в центре. Кроме того, оба вентилятора оснащены диффузорами ARGB вдоль отверстия их корпусов. ZALMAN имеет два цветовых варианта CNPS16X в зависимости от цвета кожуха - черный и белый. В комплект входят разветвительные кабели, поэтому разъемы ARGB вентиляторов и кожуха объединены в одно 3-контактное соединение.
Конструкция CNPS16X включает основание тепловых трубок с прямым прикосновением, из которых четыре никелированных медных тепловых трубки толщиной 6 мм отбирают тепло, распространяя его через алюминиевые ребристые трубы. Этот стек имеет волнообразные плавники, которые при взгляде сбоку образуют гексагональные узоры.
Такая конструкция помогает увеличить турбулентность и рассеивание тепла в потоке воздуха. Каждый из двух 120-мм вентиляторов имеет 4-контактный ШИМ, вращается со скоростью до 1500 об / мин, вместе проталкивая 75-90 м³ воздуха, с выходным шумом 25-29 дБА. ZALMAN оценивает тепловую мощность этого кулера в 150 Вт. Среди поддерживаемых типов разъемов для процессора - AM4, LGA115x и LGA2066. CNPS16X по цене 59,90 ^ (включая налоги).
Помимо этого на рынке появились три новые термопасты от ZALMAN - TIM (STC) (STC-7, STC-8 и STC-9). Это пасты на основе алюминия, с силиконовым маслом, частицами алюминия, оксидом алюминия и оксида цинка.
STC-7 предлагает 7,2 Вт / мК теплопроводности и стоит 6,90 евро за 4 г шприца. STC-8 поставляется только в 1,5 г шприцах по цене 4,90 евро и предлагает проводимость 8,3 Вт / мК. STC-9 лидирует в упаковке с проводимостью 9,1 Вт / мК и поставляется в 4 г шприцах по цене 9,90 евро за штуку.
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