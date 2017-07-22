Atos представила сервер для периферийных вычислений BullSequana Edge
25 февраля 2020, 14:11
Atos объявила о выпуске высокопроизводительного сервера для периферийных вычислений BullSequana Edge. Новая разработка в защищенном режиме управляет и обрабатывает IoT-данные в непосредственной близости от их источника, что обеспечивает высочайшую скорость работы.
Также сервер умеет анализировать и запускать приложения, руководствуясь искусственным интеллектом в режиме реального времени. С помощью сервера BullSequana Edge компании могут легко решить такие проблемы, как ограниченная пропускная способность, низкая скорость сетевых подключений, ограниченные или нестабильные сети.
Сервер BullSequana Edge идеально подойдет для сред, в которых время реакции систем имеет критически важное значение, включая Индустрию 4.0, автономные транспортные средства, медицинские системы и системы безопасности розничных магазинов/аэропортов, и в которых IoT-данные должны обрабатываться и анализироваться практически в реальном времени.
Сервер защищен с помощью современной системы безопасности, а также независим от стабильной работы сети, поскольку может передавать данные по радиоканалу, по протоколу GSM или Wi-Fi. Способен обрабатывать данные из разных источников и существенно снижает затраты компаний на создание собственной инфраструктуры ЦОД.
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