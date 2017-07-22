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Samsung запускает производство LPDDR5 DRAM-чипа на 16 Гб

25 февраля 2020, 14:36



Samsung начинает производство первого 16-гигабитного (GB) LPDDR5 DRAM-чипа для флагманов следующего поколения. После выхода на рынок LPDDR5 объемом 12 Гб в июле 2019 года новое усовершенствование на 16 Гб станет лидером на мобильном рынке, обеспечивая флагманским смартфонам расширенные функции 5G, умную фотографию и "тяжелые" игры.

Samsung запускает производство LPDDR5 DRAM-чипа на 16 Гб


Скорость передачи данных для 16 ГБ LPDDR5 составляет 5500 мегабит в секунду (Мбит / с), примерно в 1,3 раза быстрее, чем у предыдущей мобильной памяти (LPDDR4X, 4266 Мбит / с). По сравнению с чипом LPDDR4X объемом 8 ГБ, новая мобильная DRAM обеспечивает более чем 20-процентную экономию энергии, обеспечивая вдвое большую емкость.

16-гигабитный LPDDR5 Samsung DRAM для мобильных ПК состоит из восьми 12-гигабитных (Gb) чипов и четырех 8-гигабитных чипов, давая флагманским смартфонам вдвое больше емкости DRAM, чем сегодня во многих более дорогих ноутбуках и игровых ПК.

Поскольку Samsung продолжает расширять производство мобильных DRAM LPDDR5 на своем предприятии в Пхёнтэке, во второй половине этого года компания планирует массово выпускать 16-гигабитные продукты LPDDR5, основанные на технологии 10-нанометрового класса (1z) третьего поколения, в соответствии с разработкой. чипсета 6400 Мбит / с.



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