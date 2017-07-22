Samsung официально анонсировал смартфон Galaxy M31. Аппарат существенно отличается от своего предшественника. В особенности изменения коснулись камеры смартфона - Galaxy M31 имеет 64-мегапиксельную систему с четырьмя камерами, а также 32-мегапиксельную фронтальную камеру.
Смартфон оснащен 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем с Infinity-U дизайном надреза. Похоже, это тот же экран с полным разрешением HD +, который доступен на телефоне Galaxy M30s. Он предлагает соотношение сторон 19,5: 9. Экран телефона защищен Gorilla Glass 3.
Работает Galaxy M31 на процессоре Exynos 9611 в сочетании с оперативной памятью LPDD4x и хранилищем UFS 2.1. Есть слот для microSD. Толщина телефона всего 8,9 мм при мощной батарее на 6000 мАч, обеспечивающей до 119 часов воспроизведения музыки, до 48 часов в режиме разговора, до 26 часов воспроизведения видео и до 21 часа использования Wi-Fi. Все телефона всего 191 грамм.
Операционная система Android 10 уже установлена на Galaxy M31 вместе с Samsung UI 2.0. Телефон предлагает пользователям другие функции, такие как сканер отпечатков пальцев, разблокировка лица, сертификация Widevine L1, объемный звук Dolby Atmos 360, двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C и разъем для наушников 3,5 мм. ,
Galaxy M31 можно приобрести исключительно через онлайн-магазин Samsung. Galaxy M31 на 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ стоит 208$ (около 14000 рублей ). Улучшенная версия с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища стоит 222$ ( около 16000 рублей).
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