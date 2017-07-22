Анонс флагманского смартфона iQOO 3: мощный флагман на Snapdragon 865
25 февраля 2020, 16:29
Vivo представила сегодня мощный флагманский смартфон под маркой собственного суббренда iQOO 3 , работающий на Snapdragon 865. Но обо всем по порядку. Итак, смартфон имеет размеры 158,51 x 74,88 x 9,16 мм и весит 214,5 грамма.
iQOO 3 оснащен дисплеем S-AMOLED с соотношением сторон 20: 9 обеспечивающим разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей, 800 нит яркости экрана и 100-процентную цветовую гамму P3. Экран iQOO 3 интегрирован с считывателем отпечатков пальцев, который разблокируется всего за 0,31 секунды. Стеклянная задняя часть телефона изгибается к краям.
Как мы уже упоминали, всеми процессами смартфона рулит Snapdragon 865 с поддержкой 5G. Чипсет iQOO 3 связан с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Это первый в мире смартфон, который поставляется с хранилищем UFS 3.1, которое обещает скорость передачи 1,2 Гбит / с. Его можно купить в 128 ГБ и 256 ГБ версиях хранилища. Смартфон iQOO 3 оснащен батареей емкостью 4400 мАч, которая поддерживает технологию Super FlashCharge мощностью 55 Вт. Телефону нужно всего 15 минут, чтобы достичь 50-процентного заряда батареи с нуля.
Для геймеров на левом краю устройства есть кнопки с надписью «Monster Touch». Эти кнопки можно использовать для отображения игровых функций, таких как стрелять, прыгать, летать и т. Д. Он также предлагает другие дружественные к играм функции, такие как частота сенсорного реагирования 180 Гц, 4D вибрация в игре и режим Ultra Game. На борту имеется технология жидкостного охлаждения VC из углеродного волокна, которая может эффективно снизить температуру поверхности на 3,5 градуса Цельсия и температуру процессора на 12 градусов Цельсия.
На устройстве предустановлена ОС Android 10 вместе с пользовательской оболочкой iQOO UI 1.0. Существует технология Multi-Turbo для повышения производительности телефона во время игр.
На борту смартфона есть 16-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера представляет из себя 48-мегапиксельной основной модуль съемки с диафрагмой f / 1,79, 13-мегапиксельный модуль сверхширокой линзы с диафрагмой f / 2,2, модуль телеобъектива с 13-мегапиксельной апертурой f / 2,46 с 20-кратным цифровым зумом и 2-мегапиксельной модуль портретной линзы с диафрагмой f / 2,4.
Для улучшенного звучания iQOO 3 оснащен звуковым чипсетом Hi-Fi AK4377A. Устройство поставляется с аудио-сертификацией Hi-Res.
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