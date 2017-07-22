Анонс Xiaomi Mi Dual Driver: наушники-вкладыши с шикарным звуком
25 февраля 2020, 18:10
Xiaomi анонсировала новые наушники-вкладыши Mi Dual Driver. Их отличительная особенность - это наличие двух динамических драйверов, способных обеспечить шикарное звучание. Два динамика размером 10 мм и 8 мм обеспечивают насыщенный бас и четкие высокие частоты. Они также фокусируются на всех частотах и обеспечивают низкий уровень искажений. Другая ключевая особенность - пассивное шумоподавление.
Наушники имеют анодированную алюминиевую полость, устойчивую к царапинам и отпечаткам пальцев. Другие интересные особенности - это оплетненный кабель, который будет очень сложно запутать, а также трехкнопочный пульт с поддержкой голосовых помощников и штекер на 90 градусов. Наушники поставляются с двумя дополнительными парами противоскользящих затычек для ушей (разных размеров).
Новая пара наушников имеет цену 11 долларов США (около 80 рублей). Новые наушники можно приобрести на Mi.com прямо сейчас. Они доступны в цветовой гамме синий и черный.
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