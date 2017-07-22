РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Xiaomi Mi Dual Driver: наушники-вкладыши с шикарным звуком

25 февраля 2020, 18:10



Xiaomi анонсировала новые наушники-вкладыши Mi Dual Driver. Их отличительная особенность - это наличие двух динамических драйверов, способных обеспечить шикарное звучание. Два динамика размером 10 мм и 8 мм обеспечивают насыщенный бас и четкие высокие частоты. Они также фокусируются на всех частотах и ​​обеспечивают низкий уровень искажений. Другая ключевая особенность - пассивное шумоподавление.

наушники-вкладыши с шикарным звуком


Наушники имеют анодированную алюминиевую полость, устойчивую к царапинам и отпечаткам пальцев. Другие интересные особенности - это оплетненный кабель, который будет очень сложно запутать, а также трехкнопочный пульт с поддержкой голосовых помощников и штекер на 90 градусов. Наушники поставляются с двумя дополнительными парами противоскользящих затычек для ушей (разных размеров).

наушники-вкладыши с шикарным звуком


Новая пара наушников имеет цену 11 долларов США (около 80 рублей). Новые наушники можно приобрести на Mi.com прямо сейчас. Они доступны в цветовой гамме синий и черный.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

Читайте также:

  • Магазины начали принимать предзаказы на новые Google Pixel Buds
  • Анонс: портативный bluetooth-динамик Libratone bird
  • Xiaomi выпустила в продажу портативный Bluetooth-динамик
  • Cooler Master представила линейку гарнитур для геймеров MH600
  • В России появилась лимитированная версия наушников Campfire Audio Solaris

    • следующая новость
    Первый Apple MacBook на процессоре ARM может появиться через год

    предыдущая новость
    Анонс флагманского смартфона iQOO 3: мощный флагман на Snapdragon 865

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Seagate IronWolf Pro 16TB: обзор и тест 16-Тбайт жёсткого диска для NAS Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black
    Обзор и тест Seagate IronWolf Pro 16TB Лучший SSD Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 февраля, 2020

    Дизайн нового смартфона Nokia напоминает серию XpressMusiс

    AMD объявила о расширении экосистемы AMD Ryzen Embedded

    SAPPHIRE представила новую серию встраиваемых материнских плат

    Анонс Fujifilm X-T4: флагманская камера с матричной стабилизацией

    Анонс Patriot PXD m.2 PCIe Type-C: внешний SSD с дизайном обычной флешки

    Анонс AOC AGON AG273QZ: быстрый и стильный премиальный игровой монитор

    25 февраля, 2020

    Первый Apple MacBook на процессоре ARM может появиться через год

    Анонс Xiaomi Mi Dual Driver: наушники-вкладыши с шикарным звуком

    Анонс флагманского смартфона iQOO 3: мощный флагман на Snapdragon 865

    Samsung анонсировал смартфон Galaxy M31

    Samsung запускает производство LPDDR5 DRAM-чипа на 16 Гб

    Atos представила сервер для периферийных вычислений BullSequana Edge

    Анонс ZALMAN CNPS16X: мощный башенный процессорный кулер

    Анонс Transcend MTE452T и MTE662T: новые NVMe SSD на 96-слойной памяти BiCS4 3D NAND

    Intel представила 18 серверных процессоров Xeon Scalable второго поколения

    24 февраля, 2020

    Huawei представила флагман Matebook X Pro и два "бюджетника"

    Huawei представила планшет MatePad Pro 5G

    Realme представила собственный фитнес-трекер

    Игровой смартфон Black Shark 3 будет представлен 3 марта

    Анонс Huawei Mate Xs: флагманский смартфон с модернизированной шарнирной структурой

    ССЫЛКИ