Компания AOC представила флагманский игровой монитор AOC AGON AG273QZ с высокой частотой обновления, очень небольшим временем отклика и другими особенностями, которые пригодятся геймерам и киберспортсменам.
AOC AGON AG273QZ построен на 27-дюймовой TN-панели с разрешением 2560x1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,5 мс (MPRT). Монитор обеспечивает 126,4% охват цветового пространства sRGB и 93,7% охват AdobeRGB. Он имеет пиковую яркость 400 нит и может похвастаться сертификатом VESA DisplayHDR 400.
AOC AGON AG273QZ поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro, минимизирующую задержки, вызванные тональным отображением HDR. Поддержка переменной частоты обновления исключает рывки изображения, а для создания необходимой игровой атмосферы новинка оснащается настраиваемым кольцом подсветки RGB LED на задней панели.
С двух сторон монитора находятся держатели для гарнитуры. В нём предусмотрена эргономичная подставка, которая позволяет регулировать высоту, наклон и поворот. Есть здесь и поддержка технологии Flicker-Free и режим Low Blue Light, которые дополняют фирменные функции AOC Game Color, AOC Shadow Control, шесть игровых режимов, обновлённый интерфейс экранного меню и новое программное обеспечение для него.
AOC AGON AG273QZ появится в России в марте 2020 года по ориентировочной цене 53 769 рублей.
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