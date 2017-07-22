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Анонс AOC AGON AG273QZ: быстрый и стильный премиальный игровой монитор

26 февраля 2020, 09:02




Компания AOC представила флагманский игровой монитор AOC AGON AG273QZ с высокой частотой обновления, очень небольшим временем отклика и другими особенностями, которые пригодятся геймерам и киберспортсменам.

Анонс AOC AGON AG273QZ


AOC AGON AG273QZ построен на 27-дюймовой TN-панели с разрешением 2560x1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,5 мс (MPRT). Монитор обеспечивает 126,4% охват цветового пространства sRGB и 93,7% охват AdobeRGB. Он имеет пиковую яркость 400 нит и может похвастаться сертификатом VESA DisplayHDR 400.

Анонс AOC AGON AG273QZ


AOC AGON AG273QZ поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro, минимизирующую задержки, вызванные тональным отображением HDR. Поддержка переменной частоты обновления исключает рывки изображения, а для создания необходимой игровой атмосферы новинка оснащается настраиваемым кольцом подсветки RGB LED на задней панели.

С двух сторон монитора находятся держатели для гарнитуры. В нём предусмотрена эргономичная подставка, которая позволяет регулировать высоту, наклон и поворот. Есть здесь и поддержка технологии Flicker-Free и режим Low Blue Light, которые дополняют фирменные функции AOC Game Color, AOC Shadow Control, шесть игровых режимов, обновлённый интерфейс экранного меню и новое программное обеспечение для него.

AOC AGON AG273QZ появится в России в марте 2020 года по ориентировочной цене 53 769 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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