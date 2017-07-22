Компания Patriot привезла на выставку PAX East 2020 новый внешний твердотельный накопитель Patriot PXD m.2 PCIe Type-C с очень компактными размерами и дизайном, напоминающим обычную флешку.
Новый SSD использует интерфейс USB 3.2 Type-C в сочетании с контроллером Phison E13 и выпускается в вариантах объёмом от 512 Гбайт до 2 Тбайт. Остальные характеристики новинки пока не озвучиваются. Но сам факт её презентации на PAX East 2020 и заявление о возможности протестировать SSD в связке с PlayStation 4 и игрой Spider-Man явно говорят об игровой направленности модели и её высокой скорости работы.
По словам вице-президента Viper Gaming, Роджера Шинмото (Roger Shinmoto), новый Patriot PXD m.2 PCIe Type-C появится в апреле этого года, но стоимость накопителя также пока не озвучивается.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".