РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Fujifilm X-T4: флагманская камера с матричной стабилизацией

26 февраля 2020, 12:47



Фотоаппарат использует тот же 26,1-мегапиксельный сенсор, что и X-T3, но теперь обладает функцией встроенной пятиосевой матричной стабилизации (IBIS), до сих пор использовавшейся Fujifilm лишь в X-H1. И теперь IBIS появилась в намного более компактной X-T4. Другое важное изменение - это новый механический затвор, который Fujifilm называет «самым быстрым и надежным в истории серии X». Это позволяет делать серию снимков со скоростью до 15 кадров в секунду с помощью механического затвора с полной автофокусировкой и автоэкспозицией (или 20 кадров в секунду с электронным затвором), гарантированным ресурсом до 300 000 срабатываний. Такая скорость и срок службы затвора для камеры такого ценового диапазона просто невероятны - для сравнения, Canon 1DX Mark III может снимать со скоростью 16 кадров в секунду с помощью механического затвора, но стоит она 6500 долларов.

Система автофокуса работает намного быстрее, примерно до 0,02 секунды, что почти соответствует возможностям Sony. Производительность слежения и распознавания лиц / глаз также значительно улучшилась.

Флагманская камера Fujifilm X-T34


Задний дисплей не только имеет большее разрешение (1,62 миллиона пикселей по сравнению с 1,1 миллиона на X-T3), но и может разворачиваться, чтобы мог записывать себя для селфи или видеоблогов. Также есть обновленный электронный видоискатель (EVF), если вы предпочитаете снимать таким образом, но он имеет то же разрешение 3,69 миллиона пикселей и частоту обновления 100 кадров в секунду, как и раньше.

Флагманская камера Fujifilm X-T34


Пользователь теперь сможет снимать дольше благодаря гораздо большей батарее емкостью 2200 мАч (по сравнению с 1260 мАч на X-T3). Её хватит на 600 снимков против 390 у предшественника. Несмотря на все эти изменения, X-T4 всего на несколько миллиметров толще предшественника и весит 607 г с батареей и картой памяти, по сравнению с 526 г у X-T3.

Флагманская камера Fujifilm X-T34


Fujifilm X-T4 может снимать в формате 4K при 60 кадрах в секунду и теперь поддерживает 1080p при 240 кадрах в секунду - вдвое больше, чем X-T3. Fujifilm позволяет записывать 10-битное F-Log сразу на карту памяти, и поддерживает функцию предварительного просмотра View Assist. Следящий автофокус теперь работает в условиях низкой освещенности (до -6EV). Видео может быть записано на обе карты UHS II SD одновременно для резервного копирования.

В целом, можно сделать вывод, что Fujifilm удалось обойти Sony в сегменте камер с матрицей APS-C. И новинка заметно превосходит флагманскую Sony A6600.


Fujifilm X-T4 поступит в продажу весной 2020 года по цене $1700 (около 110000 рублей). Это примерно на $200 больше стоимости Fujifilm X-T3 в момент её появления на рынке.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 5 экшн-камер. Наши эксперты изучили множество недорогих экшн-камер и сегодня готовы представить вам несколько моделей, которые вас точно не разочаруют. Подробнее об этом читайте в статье "5 экшн-камер: доступные альтернативы GoPro".

Читайте также:

  • Анонс Canon EOS R5: полнокадровая цифровая камера
  • Анонс Canon EOS 850D: улучшенная скорость съемки
  • Анонс Olympus OM-D E-M1 Mark III: новый процессор изображений
  • Анонс Nikon D6 Pro: олимпийская скорость съемки
  • Управлять камерами Sony можно будет через сторонние приложения

    • следующая новость
    SAPPHIRE представила новую серию встраиваемых материнских плат

    предыдущая новость
    Анонс Patriot PXD m.2 PCIe Type-C: внешний SSD с дизайном обычной флешки

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Seagate IronWolf Pro 16TB: обзор и тест 16-Тбайт жёсткого диска для NAS Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black
    Обзор и тест Seagate IronWolf Pro 16TB Лучший SSD Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase SL600M Black
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    26 февраля, 2020

    Дизайн нового смартфона Nokia напоминает серию XpressMusiс

    AMD объявила о расширении экосистемы AMD Ryzen Embedded

    SAPPHIRE представила новую серию встраиваемых материнских плат

    Анонс Fujifilm X-T4: флагманская камера с матричной стабилизацией

    Анонс Patriot PXD m.2 PCIe Type-C: внешний SSD с дизайном обычной флешки

    Анонс AOC AGON AG273QZ: быстрый и стильный премиальный игровой монитор

    25 февраля, 2020

    Первый Apple MacBook на процессоре ARM может появиться через год

    Анонс Xiaomi Mi Dual Driver: наушники-вкладыши с шикарным звуком

    Анонс флагманского смартфона iQOO 3: мощный флагман на Snapdragon 865

    Samsung анонсировал смартфон Galaxy M31

    Samsung запускает производство LPDDR5 DRAM-чипа на 16 Гб

    Atos представила сервер для периферийных вычислений BullSequana Edge

    Анонс ZALMAN CNPS16X: мощный башенный процессорный кулер

    Анонс Transcend MTE452T и MTE662T: новые NVMe SSD на 96-слойной памяти BiCS4 3D NAND

    Intel представила 18 серверных процессоров Xeon Scalable второго поколения

    24 февраля, 2020

    Huawei представила флагман Matebook X Pro и два "бюджетника"

    Huawei представила планшет MatePad Pro 5G

    Realme представила собственный фитнес-трекер

    Игровой смартфон Black Shark 3 будет представлен 3 марта

    Анонс Huawei Mate Xs: флагманский смартфон с модернизированной шарнирной структурой

    ССЫЛКИ