Анонс Fujifilm X-T4: флагманская камера с матричной стабилизацией
26 февраля 2020, 12:47
Фотоаппарат использует тот же 26,1-мегапиксельный сенсор, что и X-T3, но теперь обладает функцией встроенной пятиосевой матричной стабилизации (IBIS), до сих пор использовавшейся Fujifilm лишь в X-H1. И теперь IBIS появилась в намного более компактной X-T4. Другое важное изменение - это новый механический затвор, который Fujifilm называет «самым быстрым и надежным в истории серии X». Это позволяет делать серию снимков со скоростью до 15 кадров в секунду с помощью механического затвора с полной автофокусировкой и автоэкспозицией (или 20 кадров в секунду с электронным затвором), гарантированным ресурсом до 300 000 срабатываний. Такая скорость и срок службы затвора для камеры такого ценового диапазона просто невероятны - для сравнения, Canon 1DX Mark III может снимать со скоростью 16 кадров в секунду с помощью механического затвора, но стоит она 6500 долларов.
Система автофокуса работает намного быстрее, примерно до 0,02 секунды, что почти соответствует возможностям Sony. Производительность слежения и распознавания лиц / глаз также значительно улучшилась.
Задний дисплей не только имеет большее разрешение (1,62 миллиона пикселей по сравнению с 1,1 миллиона на X-T3), но и может разворачиваться, чтобы мог записывать себя для селфи или видеоблогов. Также есть обновленный электронный видоискатель (EVF), если вы предпочитаете снимать таким образом, но он имеет то же разрешение 3,69 миллиона пикселей и частоту обновления 100 кадров в секунду, как и раньше.
Пользователь теперь сможет снимать дольше благодаря гораздо большей батарее емкостью 2200 мАч (по сравнению с 1260 мАч на X-T3). Её хватит на 600 снимков против 390 у предшественника. Несмотря на все эти изменения, X-T4 всего на несколько миллиметров толще предшественника и весит 607 г с батареей и картой памяти, по сравнению с 526 г у X-T3.
Fujifilm X-T4 может снимать в формате 4K при 60 кадрах в секунду и теперь поддерживает 1080p при 240 кадрах в секунду - вдвое больше, чем X-T3. Fujifilm позволяет записывать 10-битное F-Log сразу на карту памяти, и поддерживает функцию предварительного просмотра View Assist. Следящий автофокус теперь работает в условиях низкой освещенности (до -6EV). Видео может быть записано на обе карты UHS II SD одновременно для резервного копирования.
В целом, можно сделать вывод, что Fujifilm удалось обойти Sony в сегменте камер с матрицей APS-C. И новинка заметно превосходит флагманскую Sony A6600.
Fujifilm X-T4 поступит в продажу весной 2020 года по цене $1700 (около 110000 рублей). Это примерно на $200 больше стоимости Fujifilm X-T3 в момент её появления на рынке.
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