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SAPPHIRE представила новую серию встраиваемых материнских плат

26 февраля 2020, 13:44



SAPPHIRE анонсирует новую серию встраиваемых материнских плат с компактной конструкцией - это встраиваемые платформы BP-FP5 и NP-FP5, которые обеспечивают стабильный баланс между низким энергопотреблением и оптимизированной производительностью.

SAPPHIRE представила новую серию встраиваемых материнских плат


Как отмечают в компании, универсальная и эффективная конструкция этих плат с маломощными вычислениями и возможностью отображения мультимедиа с высоким разрешением, делает их идеальными в качестве промышленных ПК, интерактивных цифровых вывесок, тонких клиентов и POS-терминалов.

SAPPHIRE представила новую серию встраиваемых материнских плат


Встроенные платы SAPPHIRE BP-FP5 и NP-FP5 имеют компактную площадь 4 x 4 дюйма и поддерживают до 32 ГБ двухканальной памяти DDR4 (2400 МГц) SODIMM, а также интерфейсы расширения, включая разъемы M.2 для Wi-Fi и SSD модули. BP-FP5 поддерживает до трех независимых 4K-дисплеев с двумя встроенными портами DisplayPort (DP) и 1x HDMI 2.0, а также возможностью ввода / вывода с пятью USB-портами.

SAPPHIRE представила новую серию встраиваемых материнских плат


NP-FP5 поддерживает до двух независимых дисплеев 4K с двумя встроенными mini-DisplayPort (DP) и возможностью подключения ввода / вывода 5x USB-портами. Кроме того, платы BP-FP5 и NP-FP5 работают с максимальной проектной тепловой мощностью (TDP) APU, равной 25 Вт, обеспечивая при этом выдающуюся вычислительную и графическую производительность.

BP-FP5 и NP-FP5 поддерживают новейшие процессоры AMD Ryzen Embedded V1000 и R1000, объединяя мощную производительность новаторских архитектур Zen и GPU Vega.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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