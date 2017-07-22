AMD объявила о расширении экосистемы AMD Ryzen Embedded
26 февраля 2020, 14:42
Сегодня AMD объявила о расширении экосистемы AMD Ryzen Embedded двумя новыми процессорами AMD Ryzen Embedded R1000 с низким энергопотреблением, которые предоставляют заказчикам новый диапазон TDP от 6 до 10 Вт.
Речь о процессорах Ryzen Embedded R1102G и R1305G. Новые процессоры дают клиентам возможность снизить системные затраты за счет меньшего количества модулей памяти DIMM и более низких требований к энергопотреблению. Благодаря такому низкому энергопотреблению эти встроенные процессоры позволяют создавать безвентиляторные системы, открывая новые рынки. Ожидается, что эти два новых процессора будут доступны для заказа в конце марта.
Сегодня компания SAPPHIRE анонсировала новую серию встраиваемых материнских плат BP-FP5 и NP-FP5, работающих на процессорах AMD Ryzen Embedded V1000 и R1000, объединяя мощную производительность новаторских архитектур Zen и GPU Vega.
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