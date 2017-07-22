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AMD объявила о расширении экосистемы AMD Ryzen Embedded

26 февраля 2020, 14:42



Сегодня AMD объявила о расширении экосистемы AMD Ryzen Embedded двумя новыми процессорами AMD Ryzen Embedded R1000 с низким энергопотреблением, которые предоставляют заказчикам новый диапазон TDP от 6 до 10 Вт.

AMD объявила о расширении экосистемы AMD Ryzen Embedded


Речь о процессорах Ryzen Embedded R1102G и R1305G. Новые процессоры дают клиентам возможность снизить системные затраты за счет меньшего количества модулей памяти DIMM и более низких требований к энергопотреблению. Благодаря такому низкому энергопотреблению эти встроенные процессоры позволяют создавать безвентиляторные системы, открывая новые рынки. Ожидается, что эти два новых процессора будут доступны для заказа в конце марта.

Сегодня компания SAPPHIRE анонсировала новую серию встраиваемых материнских плат BP-FP5 и NP-FP5, работающих на процессорах AMD Ryzen Embedded V1000 и R1000, объединяя мощную производительность новаторских архитектур Zen и GPU Vega.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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