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Дизайн нового смартфона Nokia напоминает серию XpressMusiс

26 февраля 2020, 15:40



Похоже Nokia с каждым выпуском нового смартфона все больше стремится к истокам. Во всяком случае изображения нового смартфона компании - Nokia TA-1212, которые сегодня были представлены сертификационным органом TENAA, демонстрируют нам устройство, которое своим дизайном очень напоминает легендарную серию XpressMusic.

Дизайн нового смартфона Nokia напоминает серию XpressMusiс


Телефон TA-1212 имеет аналогичные красные боковые края с акцентом, где должны находиться регуляторы громкости и кнопка питания. Устройство имеет буквенно-цифровую клавиатуру, а также форм-фактор Candybar, как и XpressMusic.

Дизайн нового смартфона Nokia напоминает серию XpressMusiс


С точки зрения технических характеристик, устройство оснащено 2,4-дюймовым TFT LCD экраном с разрешением 340 x 320 пикселей. Телефон весит всего 88 г с размерами 123,75 х 52,43 х 13,1 мм. Устройство получит питание от батареи 1200 мАч. Под капотом находится одноядерный процессор с тактовой частотой 0,36 ГГц в сочетании с 0,8 МБ оперативной памяти и 16 МБ встроенной памяти.

Nokia TA-1212 также оснащен одной задней 0,3-мегапиксельной камерой со светодиодной вспышкой, но без камеры для селфи. Телефон будет доступен только в темно-сером цвете с красным акцентом сбоку.



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