Анонс Fujifilm Instax Mini 11: миниатюрная камера для мгновенного фото
26 февраля 2020, 16:41
Fujifilm помимо флагмана X-T4 представил сегодня продолжение серии красочных, легких и "воздушных" фотоаппаратов Instax Mini. Что примечательно, сразу после Mini 9 на рынок вышел Instax Mini 11. Куда из этой серии подевалась цифра 10 осталось загадкой, но новая модель представляет собой такой же забавный фотоаппарат, но с несколькими улучшениями.
Для начала, он намного тоньше Mini 9, что, безусловно, является хорошей новостью для тех, кто хочет получить удовольствие от мгновенного фотографирования. Он также оснащен функцией автоматической настройки выдержки и яркости вспышки в зависимости от внешнего освещения.
Опять же, есть режим селфи - на этот раз вам больше не нужна установка объектива для съёмки крупным планом. Теперь для переключения в этот режим достаточно потянуть соответствующее кольцо в передней части объектива. Помимо этого на корпусе имеются специальные сменные кнопки затвора для дополнительной персонализации. Как и Mini 9, новинка предлагается в различных цветах, на этот раз на основе пастельной палитры. Запуск камеры запланирован на середину марта по цене 70$ (около 4500 рублей).
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