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Анонс Fujifilm Instax Mini 11: миниатюрная камера для мгновенного фото

26 февраля 2020, 16:41



Fujifilm помимо флагмана X-T4 представил сегодня продолжение серии красочных, легких и "воздушных" фотоаппаратов Instax Mini. Что примечательно, сразу после Mini 9 на рынок вышел Instax Mini 11. Куда из этой серии подевалась цифра 10 осталось загадкой, но новая модель представляет собой такой же забавный фотоаппарат, но с несколькими улучшениями.

Fujifilm Instax Mini 11: миниатюрная камера для мгновенного фото


Для начала, он намного тоньше Mini 9, что, безусловно, является хорошей новостью для тех, кто хочет получить удовольствие от мгновенного фотографирования. Он также оснащен функцией автоматической настройки выдержки и яркости вспышки в зависимости от внешнего освещения.

Опять же, есть режим селфи - на этот раз вам больше не нужна установка объектива для съёмки крупным планом. Теперь для переключения в этот режим достаточно потянуть соответствующее кольцо в передней части объектива. Помимо этого на корпусе имеются специальные сменные кнопки затвора для дополнительной персонализации. Как и Mini 9, новинка предлагается в различных цветах, на этот раз на основе пастельной палитры. Запуск камеры запланирован на середину марта по цене 70$ (около 4500 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 5 экшн-камер. Наши эксперты изучили множество недорогих экшн-камер и сегодня готовы представить вам несколько моделей, которые вас точно не разочаруют. Подробнее об этом читайте в статье "5 экшн-камер: доступные альтернативы GoPro".

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