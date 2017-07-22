Анонс UNISOC Tiger T7520: первый в мире чипсет на 6-нм техпроцессе EUV
26 февраля 2020, 17:44
На состоявшейся сегодня пресс-конференции, UNISOC анонсировала 5G-чипсет второго поколения Tiger T7520. Tiger T7520 - это новейшая 5G SoC для мобильных устройств после запуска Tiger T7510 в прошлом году. Это также первый 6-нм процессор в мире.
T7520 построен по 6-нм процессу EUV. Процессор имеет 8 ядер (4 ядра Cortex-A76 + 4 ядра Cortex-A55), но тактовые частоты неизвестны. Также есть встроенный графический процессор Mali G57. Переключение на 6-нм узел означает, что процессор имеет увеличение плотности транзисторов на 18% и снижает энергопотребление на 8%.
Tiger T7520 имеет встроенный модем 5G, и UNISOC заявляет, что это дает ему преимущество в энергопотреблении по сравнению с другими процессорами в сочетании с отдельным модемом 5G.
В процессоре используется внутренний модем, который, по утверждению UNISOC, является первым в мире модемом 5G, поддерживающим улучшение покрытия. Он поддерживает сети NSA и SA, а также 2G, 3G и 4G, обеспечивая скорость работы до 3,25 Гбит/с (SA). Чип также поддерживает аудио- и видеозвонки с высоким разрешением Dual-SIM Dual-5G и VoNR.
Внутри есть NPU NPU нового поколения, который повышает производительность и улучшает энергоэффективность SoC. В пресс-релизе говорится, что NPU в Tiger T7520 улучшает энергоэффективность более чем на 50% по сравнению с предыдущим поколением.
Процессор поддерживает дисплеи с частотой обновления до 120 Гц, разрешением 4K и HDR10 +. Он включает в себя решение Vivimagic 6-го поколения от UNISOC и технологию полного динамического диапазона второго поколения.
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