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ADATA ISSS333 3D TLC PLP: твердотельный накопитель с технологией PLP

26 февраля 2020, 19:17



ADATA Technology объявила о запуске нового SSD, 2.5 -дюймового SATA III ISSS333 PLP 3D TLC SSD с технологией PLP (защита от потери данных при случайном отключении питания). Это накопители промышленного класса, которые разработаны прежде всего для применения в системах видеонаблюдения, медицинского оборудования, игровых автоматах и промышленности.

SSDс технологией защиты от потери данных


ADATA ISSS333 3D TLC PLP работает на памяти 3D TLC NAND и использует интерфейс SATA III 6 Гбит/с, что обеспечивает скорость чтения/записи до 560/520 МБ/сек. Потребляемая диском мощность составляет всего 2.3 Вт.

Твердотельный накопитель использует технологию Power Loss Protection, которая защищает данные при внезапном отключении питания, что несомненно полезно случае работы оборудования в местах с нестабильным электроснабжением.

Накопитель способен работать в широком диапазоне рабочих температур (-40°C до 85°C). Диски защищены от короткого замыкания и поддерживают технологию коррекции ошибок LDPC (Low-Density Parity-Check), повышающую точность передачи данных и продлевающую срок службы SSD.

SSD ADATA ISSS333 3D TLC PLP рассчитаны на 3000 циклов P/E (программирования/стирания), что значит их выносливость, надёжность и стабильность. Проприетарная технология A+SLC, использующая особую прошивку NAND Flash и алгоритм сортировки A+, обеспечивает ещё большую сохранность данных и производительность на уровне SLC. Диски доступны в ёмкостях от 64Гб до 2ТБ.




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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