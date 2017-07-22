Galaxy Tab S6 - самый мощный планшет Samsung. Он имеет дисплей Super AMOLED, процессор Snapdragon 855, до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. В прошлом месяце компания даже анонсировала версию 5G с процессором Snapdragon 855+ и модемом 5G.
Теперь же, в сети появились данные, согласно которым к выходу готовится и третья версия планшета, поскольку Bluetooth SIG сегодня сертифицировал устройство под названием Galaxy Tab S6 Lite.
Устройство появилось в базе данных организации сегодня под номером модели SM-P615. Этот номер уже появлялся в отчетах Sammobile, обозначая тогда еще неизвестную, как Galaxy Tab S6 Lite, версию планшета.
Galaxy Tab S6 Lite ранее также был замечен на Geekbench и тогдашнее тестирование показало, что устройство будет оснащено 4 ГБ оперативной памяти, процессором Exynos 9611, а будет работать на Android 10. Экран останется на уровне 10,5 дюймов и должен быть Super AMOLED. Ожидается, что Samsung объявит о планшете в ближайшее время.
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