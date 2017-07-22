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Стандарт Wi-Fi 802.11 ay будет применяться в AR-очках Apple

26 февраля 2020, 21:36



Ранее сообщалось, что предстоящий iPhone 12 будет поставляться с Wi-Fi стандарта 802.11 ay, который сейчас находится в стадии разработки. Это беспроводная технология с огромной пропускной способностью, но с существенными ограничениями без возможности проникновения сквозь стены. Значит ее использование будет ограничено помещением, где находится устройство. Именно, поэтому некоторые эксперты сходятся во мнении, что 802.11 ay на самом деле будет использоваться в AR-очках Apple.

AR-очки Apple


Apple, как правило, начинает применять новые стандарты лишь после того, как они основательно опробованы и проверены на практике, чего нельзя будет сказать о 802.11 ay еще несколько лет. Это вторая версия стандарта WiGig, который был создан около десяти лет назад компанией Wireless Gigabit Alliance, частью которой также является Apple.

Он будет использовать частотный диапазон 60 ГГц, и один поток может обеспечить пропускную способность до 44 гигабит в секунду. Четыре потока могут быть связаны вместе для комбинированного 176 гигабит в секунду, что почти так же быстро, как выход HDMI 2.1 для одного потока. По сравнению с сегодняшним Wi-Fi - это будет существенный прогресс.

Тем не менее, из-за неспособности 802.11 ay проникать сквозь стены, он не может действительно заменить используемый в настоящее время стандарт Wi-Fi 6, и поэтому считается, что он может быть использован для обеспечения гораздо более быстрого AirDrop или для предстоящих AR-очков. Поскольку 802.11 ay обеспечивает достаточно высокую пропускную способность и низкую задержку, он может использоваться для отправки данных на дисплеи с высоким разрешением и высокой частотой обновления.

Согласно большинству отчетов, AR-очки Apple, как ожидается, не дебютируют до 2023 года, но iPhone 12 также может поставляться с 802.11 ay.




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