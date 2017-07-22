Анонс флагманских смартфонов серии Huawei P40 пройдёт только 26 марта, а сама линейка, по слухам, будет включать в себя такие гаджеты, как Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Premium Edition. Но помимо этого в неё войдёт и смартфон среднего уровня Huawei P40 Lite, анонс которого и состоялся несколько часов назад.
Huawei P40 Lite нельзя назвать совершенно новым устройством. Это ребрендинг уже знакомого нам Huawei Nova 6 SE, представленного в Китае ещё в декабре прошлого года. Смартфон построен на фирменном 7-нм чипсете Kirin 810, работающем в компании с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт расширяемой флеш-памяти. А в качестве операционной системы в аппарате используется Android 10 с оболочкой EMUI 10, но без сервисов Google.
Huawei P40 Lite оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2310х1080 пикселей, занимающим 90,6% его лицевой панели. В его отверстии установлена 16-Мп селфи-камера с апертурой f/2.0. На тыльной панели смартфона находится квадратный модуль с четырьмя камерами: основной 48-Мп камерой с диафрагмой f/1.8, широкоугольной 8-Мп с апертурой f/2.4 и двумя 2-Мп датчиками, один из которых используется для макро-съёмки, а другой - для определения глубины.
Huawei P40 Lite комплектуется мощным аккумулятором ёмкостью 4200 мАч, поддерживающим 40-Вт быструю зарядку. Её возможностей достаточно для того, чтобы всего за 30 минут зарядить батарею смартфона до 70%. А среди других возможностей новинки можно отметить Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, порт USB-C, два слота для SIM-карт и 3,5-мм аудиоразъём.
Жители Европы смогут оформить предзаказ на Huawei P40 Lite со 2 по 16 марта по цене 299 евро или около 21 300 рублей.
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