Xiaomi приобрела доли в двух производителях чипсетов
27 февраля 2020, 12:39
Компания Xiaomi уже давно вышла за рамки лишь производства смартфонов под собственным брендом, реализуя продукты в различных категориях, включая ноутбуки, умные гаджеты и так далее. Помимо этого Xiaomi владеет долями в других компаниях, включая Huami, Black Shark, и Roborock.
Теперь же Xiaomi расширяет свое присутствие в индустрии чипсетов, став акционером двух компаний. Китайская корпорация стала владельцем 1,38% акций шанхайской ASR Microelectronics, и стала третьим по величине внешним акционером OnMicro Corporation с 6,98% акций.
ASR Microelectronics, основанная в 2015 году, специализируется на микросхемах для различных областей применения бытовой электроники, включая мобильные интеллектуальные терминалы, устройства интернета вещей и навигацию. Крупнейшим акционером компании является гигант электронной коммерции Alibaba, которому принадлежит около 21,75% акций.
Что касается корпорации OnMicro, она является разработчиком высокопроизводительных интегральных схем и периферийных устройств для различной электроники. Она специализируется на разработке микросхем радиочастотных интегральных схем и аналоговых микросхем интегральных схем, используемых в беспроводной связи, управлении питанием и интерфейсных модулях радиочастоты.
Столь солидные приобретения могут говорить о том, что Xiaomi не собирается продолжать разработку собственного чипсета для смартфонов после выпуска Surge S1. Вместо развития собственных компетенций по этому направлению, в компании, возможно, собираются избрать путь стратегических инвестиций.
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