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Производители смартфонов собираются применять нитрид галлия в зарядных устройствах

27 февраля 2020, 13:39





На данный момент различные отрасли, связанные с электроникой и технологиями, используют кремний в качестве основного выбора для полупроводниковых материалов. Тем не менее, новые данные говорят о том, что в ближайшее время сразу несколько известных производителей смартфонов начнут применять новый материал в производстве своих новых продуктов.

Зарядное устройство Xiaomi


Речь идет о крупных компаниях вроде Huawei, Apple, Vivo, Oppo, Samsung и Xiaomi, которые готовятся к внедрению нового поколения зарядных устройств на основе нитрида галлия. Это соединение представляет собой полупроводниковый материал, который способен удерживать и обеспечивать гораздо больше энергии, чем кремний. Поэтому его применение существенно увеличивает мощность зарядного устройства, попутно делая его меньше в размерах.

Благодаря новым усовершенствованиям в технологии, могут появиться новые поколения быстрых зарядных устройств, способных выдавать мощность 65 Вт. Хотя технология еще не получила широкого распространения, Xiaomi уже начала предлагать такие зарядные устройства. В частности новый флагман Mi 10 Pro продается с зарядным устройством 65 Вт с нитридом галлия.

Рынок смартфонов является крайне нестабильным рынком, и инновации - это главная возможность для производителей смартфонов оставаться на плаву в высококонкурентной среде. Таким образом, другие китайские бренды, такие как Huawei или Oppo, также быстро примут новые технологии и материалы.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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