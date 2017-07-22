На данный момент различные отрасли, связанные с электроникой и технологиями, используют кремний в качестве основного выбора для полупроводниковых материалов. Тем не менее, новые данные говорят о том, что в ближайшее время сразу несколько известных производителей смартфонов начнут применять новый материал в производстве своих новых продуктов.
Речь идет о крупных компаниях вроде Huawei, Apple, Vivo, Oppo, Samsung и Xiaomi, которые готовятся к внедрению нового поколения зарядных устройств на основе нитрида галлия. Это соединение представляет собой полупроводниковый материал, который способен удерживать и обеспечивать гораздо больше энергии, чем кремний. Поэтому его применение существенно увеличивает мощность зарядного устройства, попутно делая его меньше в размерах.
Благодаря новым усовершенствованиям в технологии, могут появиться новые поколения быстрых зарядных устройств, способных выдавать мощность 65 Вт. Хотя технология еще не получила широкого распространения, Xiaomi уже начала предлагать такие зарядные устройства. В частности новый флагман Mi 10 Pro продается с зарядным устройством 65 Вт с нитридом галлия.
Рынок смартфонов является крайне нестабильным рынком, и инновации - это главная возможность для производителей смартфонов оставаться на плаву в высококонкурентной среде. Таким образом, другие китайские бренды, такие как Huawei или Oppo, также быстро примут новые технологии и материалы.
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