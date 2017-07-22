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Анонс Philips 243B1: ЖК-монитор с детектором присутствия и режимом LowBlue

27 февраля 2020, 14:35





Компания Philips готовится к выходу на рынок новой модели ЖК-мониторов Philips 243B1, оснащенной док-станцией USB-C, детектором присутствия и режимом LowBlue. Монитор должен появиться в марте по рекомендованной цене 307$ (20000 рублей).

монитор Philips 243B1


Итак, дисплей оснащен разъемом USB Type-C с подачей питания, для управлениям которым предусмотрены специальные инструменты. Его реверсивный интерфейс USB-C позволяет легко подключаться к ноутбуку с помощью одного кабеля. Это соединение позволяет просматривать видео высокого разрешения и передавать данные с невероятно высокой скоростью, одновременно заряжая ноутбук. Также USB-C обеспечивает мощность до 65 Вт.

Режим LowBlue уменьшает излучение в синей части спектра, которое вызывает усталость глаз. Встроенный датчик присутствия определяет, есть ли рядом с монитором пользователь. Он автоматически снижает яркость монитора, если перед ним никто не находится. Эта функция сокращает энергопотребление до 70 процентов, а также помогает продлить общий срок службы монитора.

Philips 243B1 имеет максимальное разрешение 1920 x 1080 и частоту обновления 75 Гц, плотность пикселей 93 PPI, с соотношением сторон 16: 9. Монитор имеет диагональ 23,8 дюйма и поддерживает технологию улучшения изображения SmartImage. Он также оснащен одним DisplayPort 1.2, одним HDMI 1.4, а также USB-C 3.2 Gen 2, и четырьмя портами USB 3.2.

LightSensor использует интеллектуальный датчик для автоматической регулировки яркости монитора в зависимости от общего внешнего освещения в самой комнате.



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