РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

AR-гарнитура сможет разблокировать остальные устройства Apple

27 февраля 2020, 15:45





Одна из проблем, с которой сталкиваются пользователи при наличии нескольких устройств, заключается в необходимости аутентификации в каждом из них. Например, человеку может потребоваться разблокировать iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и другие устройства несколько раз в день.

AR-гарнитура позволит разблокировать остальные устройства Apple


Несмотря на то, что Apple пыталась сократить время, необходимое для доступа к некоторым устройствам, например, с помощью Face ID и аутентификации Touch ID, процесс все еще занимает некоторое время. Apple считает, что возможным решением проблемы может быть аутентификация по близости, концепция, которую она уже предлагает, позволяя разблокировать Mac, если рядом находятся пользовательские Apple Watch.

В новой патентной заявке Apple, опубликованной в четверг Управлением по патентам и товарным знакам США, Apple предлагает распространить эту идею на другое оборудование, предоставив владельцу аутентифицированного устройства доступ к ограниченным функциям другого элемента экосистемы.

AR-гарнитура позволит разблокировать остальные устройства Apple


В системе Apple устройство, прошедшее проверку подлинности, может принимать форму «монтируемого на голове устройства», такого как умные очки или гарнитура AR или VR. Для этого устройства пользователь проходит аутентификацию вручную, а дальше в зависимости от настроек он сможет получить доступ к другим гаджетам уже без прохождения необходимой аутентификации.

Apple предлагает использовать определенные датчики на гарнитуре, которые способны будут обнаружить заблокированное устройство поблизости и определить его положение относительно пользователя для определения дальнейших намерений пользователя в отношении этого устройства. В зависимости от намерений, гарнитура либо разблокирует устройство, либо наоборот напомнит пользователю, что некоторым устройствам нужна блокировка.

Apple еженедельно подает множество патентных заявок, что говорит об интересе компании к различным областям разработок. Однако это не дает никаких гарантий того, что патент в будущем превратится в реальный продукт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

Читайте также:

  • Производители смартфонов собираются применять нитрид галлия в зарядных устройствах
  • Анонс Huawei P40 Lite: бюджетный флагман без сервисов Google
  • Дизайн нового телефона Nokia напоминает серию XpressMusiс
  • Анонс флагманского смартфона iQOO 3: мощный флагман на Snapdragon 865
  • Samsung анонсировал смартфон Galaxy M31

    • следующая новость
    Анонс CORSAIR ONE PRO i200: мощный ПК в компактном форм-факторе

    предыдущая новость
    Анонс Philips 243B1: ЖК-монитор с детектором присутствия и режимом LowBlue

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Intel NUC 8 Mainstream-G Mini PC: сравнительный обзор и тест двух мини-ПК для офиса и дома Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Seagate IronWolf Pro 16TB: обзор и тест 16-Тбайт жёсткого диска для NAS Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Сравнительный обзор двух Intel NUC 8 Mainstream-G Mini PC Лучшие бюджетные ноутбуки Обзор и тест Seagate IronWolf Pro 16TB Лучший SSD Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    27 февраля, 2020

    Анонс HTC Wildfire R70: средний смартфон с стандартным набором функций

    Стали известны ключевые характеристики OPPO Find X2

    Анонс CORSAIR ONE PRO i200: мощный ПК в компактном форм-факторе

    AR-гарнитура сможет разблокировать остальные устройства Apple

    Анонс Philips 243B1: ЖК-монитор с детектором присутствия и режимом LowBlue

    Производители смартфонов собираются применять нитрид галлия в зарядных устройствах

    Xiaomi приобрела доли в двух производителях чипсетов

    MediaTek представила чипсет Helio P95 с более производительным ИИ-движком

    Анонс Huawei P40 Lite: бюджетный флагман без сервисов Google

    26 февраля, 2020

    Стандарт Wi-Fi 802.11 ay будет применяться в AR-очках Apple

    Bluetooth SIG сертифицировал Galaxy Tab S6 Lite

    ADATA ISSS333 3D TLC PLP: твердотельный накопитель с технологией PLP

    Анонс UNISOC Tiger T7520: первый в мире чипсет на 6-нм техпроцессе EUV

    Анонс Fujifilm Instax Mini 11: миниатюрная камера для мгновенного фото

    Дизайн нового телефона Nokia напоминает серию XpressMusiс

    AMD объявила о расширении экосистемы AMD Ryzen Embedded

    SAPPHIRE представила новую серию встраиваемых материнских плат

    Анонс Fujifilm X-T4: флагманская камера с матричной стабилизацией

    Анонс Patriot PXD m.2 PCIe Type-C: внешний SSD с дизайном обычной флешки

    Анонс AOC AGON AG273QZ: быстрый и стильный премиальный игровой монитор

    ССЫЛКИ