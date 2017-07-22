Одна из проблем, с которой сталкиваются пользователи при наличии нескольких устройств, заключается в необходимости аутентификации в каждом из них. Например, человеку может потребоваться разблокировать iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и другие устройства несколько раз в день.
Несмотря на то, что Apple пыталась сократить время, необходимое для доступа к некоторым устройствам, например, с помощью Face ID и аутентификации Touch ID, процесс все еще занимает некоторое время. Apple считает, что возможным решением проблемы может быть аутентификация по близости, концепция, которую она уже предлагает, позволяя разблокировать Mac, если рядом находятся пользовательские Apple Watch.
В новой патентной заявке Apple, опубликованной в четверг Управлением по патентам и товарным знакам США, Apple предлагает распространить эту идею на другое оборудование, предоставив владельцу аутентифицированного устройства доступ к ограниченным функциям другого элемента экосистемы.
В системе Apple устройство, прошедшее проверку подлинности, может принимать форму «монтируемого на голове устройства», такого как умные очки или гарнитура AR или VR. Для этого устройства пользователь проходит аутентификацию вручную, а дальше в зависимости от настроек он сможет получить доступ к другим гаджетам уже без прохождения необходимой аутентификации.
Apple предлагает использовать определенные датчики на гарнитуре, которые способны будут обнаружить заблокированное устройство поблизости и определить его положение относительно пользователя для определения дальнейших намерений пользователя в отношении этого устройства. В зависимости от намерений, гарнитура либо разблокирует устройство, либо наоборот напомнит пользователю, что некоторым устройствам нужна блокировка.
Apple еженедельно подает множество патентных заявок, что говорит об интересе компании к различным областям разработок. Однако это не дает никаких гарантий того, что патент в будущем превратится в реальный продукт.
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