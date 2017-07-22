CORSAIR сегодня представил свою последнюю и самую мощную на данный момент рабочую станцию ПК - CORSAIR ONE PRO i200, которая сочетает в себе современный дизайн, компактность и мощную начинку.
Новый CORSAIR ONE PRO i200 работает на 14-ядерном, 28-потоковом процессоре Intel Core i9-10940X и графической карте NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, что обеспечивает невероятную скорость кодирования и возможности визуализации.
Четырехканальная память CORSAIR VENGEANCE DDR4 на 64 ГБ позволяет решать самые сложные задачи по созданию контента даже в условиях многозадачности, в то время как высокоскоростной твердотельный накопитель M. 2 NVMe SSD объемом 2 ТБ обеспечивает высокую емкость хранилища и сверхбыстрое время загрузки.
Уникальная конвекционная жидкостная система охлаждения CORSAIR ONE PRO направляет горячий воздух вверх и вытесняет его через крышу шасси, позволяя его мощным компонентам работать с неизменно высокой производительностью, несмотря на объем всего 12 литров - менее ¼ от типичного рабочего места ПК.
Блок питания Corsair SF750 PLATINUM обеспечивает высокую эффективность питания устройства CORSAIR ONE PRO i200. Система предлагает мультимониторную производительность, идеально подходящую для разработки VR, с поддержкой до четырех 4K HDR-дисплеев, включая VR-готовый порт HDMI на передней панели ввода-вывода с легким доступом.
Для творческого профессионала, ищущего мощь полноценного настольного ПК рабочего класса в удивительно малом форм-факторе, CORSAIR ONE PRO i200 является идеальным выбором для создания чего-то удивительного, подчеркивают в компании.
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