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Анонс CORSAIR ONE PRO i200: мощный ПК в компактном форм-факторе

27 февраля 2020, 18:50





CORSAIR сегодня представил свою последнюю и самую мощную на данный момент рабочую станцию ПК - CORSAIR ONE PRO i200, которая сочетает в себе современный дизайн, компактность и мощную начинку.

CORSAIR ONE PRO i200


Новый CORSAIR ONE PRO i200 работает на 14-ядерном, 28-потоковом процессоре Intel Core i9-10940X и графической карте NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, что обеспечивает невероятную скорость кодирования и возможности визуализации.

Четырехканальная память CORSAIR VENGEANCE DDR4 на 64 ГБ позволяет решать самые сложные задачи по созданию контента даже в условиях многозадачности, в то время как высокоскоростной твердотельный накопитель M. 2 NVMe SSD объемом 2 ТБ обеспечивает высокую емкость хранилища и сверхбыстрое время загрузки.

CORSAIR ONE PRO i200


Уникальная конвекционная жидкостная система охлаждения CORSAIR ONE PRO направляет горячий воздух вверх и вытесняет его через крышу шасси, позволяя его мощным компонентам работать с неизменно высокой производительностью, несмотря на объем всего 12 литров - менее ¼ от типичного рабочего места ПК.

CORSAIR ONE PRO i200


Блок питания Corsair SF750 PLATINUM обеспечивает высокую эффективность питания устройства CORSAIR ONE PRO i200. Система предлагает мультимониторную производительность, идеально подходящую для разработки VR, с поддержкой до четырех 4K HDR-дисплеев, включая VR-готовый порт HDMI на передней панели ввода-вывода с легким доступом.

Для творческого профессионала, ищущего мощь полноценного настольного ПК рабочего класса в удивительно малом форм-факторе, CORSAIR ONE PRO i200 является идеальным выбором для создания чего-то удивительного, подчеркивают в компании.



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