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Стали известны ключевые характеристики OPPO Find X2

27 февраля 2020, 19:33





Если судить по твитам с официального аккаунта, то, похоже, что смартфон OPPO Find X2 будет иметь один из лучших дисплеев в этом году, отображая до 1 миллиарда цветов. Все это благодаря 10-битной OLED-панели. Экран смартфона будет изогнут, но это не будет так ярко выражено, как, например, у Huawei Mate 30 Pro .

Oppo Find x2


Также сегодня стали известны и другие ключевые конфигурации смартфона. Если говорить об OPPO Find X2, то он будет иметь тройную систему камер, состоящую из трех модулей - два по 48 мегапикселей и одного 13 мегапиксельного.

Главной движущей силой устройства будет мобильная платформа Snapdragon 865, которая может иметь до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Смартфон, как ожидается, прибудет с поддержкой 65Вт проводной зарядки, но размер его батареи пока не известен.

Другие функции смартфона включают в себя считыватель отпечатков пальцев на дисплее, сопроцессор M1, хранилище UFS 3.0, Wi-Fi 6 и NFC. Телефон, по слухам, поставляется с поддержкой быстрой беспроводной зарядки 30 Вт и обратной зарядки 10 Вт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".



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