Тайваньский производитель электроники HTC сегодня анонсировал новый смартфон под названием Wildfire R70. Новинка оснащена 6.53-дюймовым IPS ЖК-дисплеем с разрешением 720 x 1560 пикселей и высоким соотношением сторон 19,5:9.
Набор микросхем Helio P23 16nm от 2017 приводит прибор в действие с 2 GB RAM. Телефон предлагает встроенное хранилище объемом 32 ГБ. Пользователи могут расширить хранилище, добавив в устройство microSD.
Камера смартфона состоит из трех модулей - это 16-мегапиксельный объектив с апертурой f/1.75, 2-мегапиксельный макрообъектив с апертурой f/2.4 и 2-мегапиксельный датчик глубины с апертурой f/2.4. Фронтальная камера представляет из себя 8-мегапиксельный объектив с апертурой f/2.0.
Wildfire R70 имеет аккумулятор емкостью 4000 мАч, который поддерживает зарядку 10 Вт, и ряд довольно стандартных функций вроде dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB и 3,5-мм аудиоразъем.
Задняя оболочка смартфона оснащена устройством для считывания отпечатков пальцев. Размеры аппарата составляют 163,2 x 77,8 x 8,9 мм, а весит он 189 грамм. HTC пока не объявил ценник на Wildfire R70 и дату его выхода в продажу.
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