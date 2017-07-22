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Анонс HTC Wildfire R70: средний смартфон с стандартным набором функций

27 февраля 2020, 20:18






Тайваньский производитель электроники HTC сегодня анонсировал новый смартфон под названием Wildfire R70. Новинка оснащена 6.53-дюймовым IPS ЖК-дисплеем с разрешением 720 x 1560 пикселей и высоким соотношением сторон 19,5:9.

HTC Wildfire R70


Набор микросхем Helio P23 16nm от 2017 приводит прибор в действие с 2 GB RAM. Телефон предлагает встроенное хранилище объемом 32 ГБ. Пользователи могут расширить хранилище, добавив в устройство microSD.

Камера смартфона состоит из трех модулей - это 16-мегапиксельный объектив с апертурой f/1.75, 2-мегапиксельный макрообъектив с апертурой f/2.4 и 2-мегапиксельный датчик глубины с апертурой f/2.4. Фронтальная камера представляет из себя 8-мегапиксельный объектив с апертурой f/2.0.

HTC Wildfire R70


Wildfire R70 имеет аккумулятор емкостью 4000 мАч, который поддерживает зарядку 10 Вт, и ряд довольно стандартных функций вроде dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, microUSB и 3,5-мм аудиоразъем.

Задняя оболочка смартфона оснащена устройством для считывания отпечатков пальцев. Размеры аппарата составляют 163,2 x 77,8 x 8,9 мм, а весит он 189 грамм. HTC пока не объявил ценник на Wildfire R70 и дату его выхода в продажу.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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