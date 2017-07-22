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8-ядерный Intel Core i7-10700KF с частотой до 5,3 ГГц немного уступает AMD Ryzen 7 3800X

28 февраля 2020, 10:08




В базе данных SiSoft Sandra появился новый 8-ядерный / 16-поточный процессор Intel Core i7-10700KF. Это одна из множества моделей поколения Comet Lake, выход которых намечен на этот год. А название новинки однозначно указывает на её разблокированный множитель и отсутствие интегрированной графики.

8-ядерный Intel Core i7-10700KF


Из сегодняшней утечки понятно, что Intel Core i7-10700KF работает на базовой частоте 4 ГГц с увеличением до 5,3 ГГц в режиме Turbo. Новый 8-ядерный / 16-поточный процессор оснащается 16 Мбайт кэш-памяти L3 и имеет TPD в 250 Вт.

8-ядерный Intel Core i7-10700KF


Интересно, что эти данные сильно противоречат тому, что мы слышали о новинке раньше. Тогда считалось, что возможности CPU ограничены частотой 3,8 / 5,1 ГГц и теплопакетом 125 Вт. Но, судя по данным SiSoft Sandra, новинка окажется куда более серьёзным процессором. Если же говорить о производительности новинки, то специалисты Hardware Times противопоставляют её AMD Ryzen 7 3800X.

В SiSoft Sandra новинка показывает результат в 59,95 GOPs/ГГц при TPD 250 Вт против 65,78 GOPs/ГГц при 125 Вт у AMD Ryzen 7 3800X. Сильно уступает он последнему и в плане энергоэффективности - 1,18 против 2,37 GOPS/Вт. При этом, несмотря на вдвое больший TDP процессора, Intel Core i7-10700KF всё ещё немного недотягивает до AMD Ryzen 7 3800X - 294,33 против 295,09 GOPS.

Судя по слухам, новые процессоры Intel Comet Lake-S и Comet Lake-H дебютируют в середине следующего месяца.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших бюджетных процессоров. Сегодня лучшее время для покупки бюджетного процессора. Новейшие процессоры Ryzen 3000 и Athlon компании AMD кардинально изменили пейзаж на рынке решений начального уровня. В магазинах появились четырёхъядерные чипы с игровой встроенной графикой по цене порядка 5000 рублей, а цены на линейку Athlon теперь начинаются примерно с 2500 рублей. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка".

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