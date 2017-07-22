Harman, дочерняя компания Samsung Electronics, выводит на российский рынок новые полностью беспроводные наушники-вкладыши JBL TUNE 220TWS. Дизайн наушников сильно напоминает культовые Apple AirPods, при этом их стоимость не в пример ниже, чем у разработки Apple.
JBL TUNE 220TWS используют 12-мм динамические драйверы и поддерживают технологию JBL Pure Bass, которая гарантирует мощные и насыщенные низкие частоты. Наушники могут похвастаться энергоэффективным беспроводным интерфейсом Bluetooth 5.0 в компании с лёгкими встроенными аккумуляторами, минимизирующими вес модели и обеспечивающими 3 часа непрерывного прослушивания музыки. А в сочетании с зарядным кейсом модель подарит 19 часов музыки.
В компании отмечают, что наушники разрабатывались с расчётом на предпочтения жителей крупных городов и мегаполисов, которым важно оставаться на связи с максимальным комфортом, и иметь возможность подчеркнуть ежедневный образ стильным аксессуаром. JBL TUNE 220TWS появятся в продаже в чёрном, сером, синем, белом, зелёном и розовом цветах по цене 5 990 рублей.
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