SilentiumPC представил сегодня новую серию корпусов для ПК, предназначенных для геймеров. Серия Astrum AR6V отличается привлекательным дизайном, а также двухкамерной внутренней структурой, позволяющей обеспечить максимальную совместимость при широком выборе компонентов.
Отличная циркуляция воздуха внутри корпуса обеспечивается за счет передней сетчатой панели вкупе с уже смонтированными 120-мм вентиляторами. Серия состоит из базовой модели Astrum AT6V TG и топовой модели Astrum AT6V TG ARGB. Основное отличие топовой модели от базовой - это оснащение боковой панели подсветкой RGB и 120-мм вентиляторами премиум-класса со светодиодами ARGB.
Разработчики платформы Natissis уделили большое внимание эффективному использованию пространства внутри шасси. Платформа позволяет разместить огромный спектр компонентов в широком форм-факторе. Даже управление кабелями здесь обеспечивается за счет использования 24 кабельных стяжек и семи прорезей для прохода кабеля, оснащенных резиновой втулкой.
В обе модели Astrum AT6V можно легко установить материнские платы E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, а также видеокарты длиной до 360 мм. При выборе процессорного кулера могут быть установлены воздушные кулеры с максимальной высотой 162 мм или жидкостное охлаждение AIO с радиаторами от 120 до 360 мм.
В корпусах серии Astrum AT6V есть достаточно места для установки жестких дисков и накопителей. У пользователя есть возможность установить до четырёх 2,5-дюймовых накопителей или двух 3,5-дюймовых жестких дисков и двух 2,5-дюймовых жестких дисков или твердотельных накопителей. Места для накопителей размещены таким образом, чтобы предусмотреть все преимущества воздушных потоков в корпусе.
В дополнение к обязательной кнопке питания и сброса на панели ввода / вывода есть два разъема USB 3.2 Gen 1 типа A и один разъем USB 3.2 Gen 2 типа C. Также имеется соответствующая кнопка для прямого управления адресуемой RGB-подсветкой. Кроме того, разъем 3,5 мм для подключения микрофона и наушников расположен спереди.
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