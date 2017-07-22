РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс SilentiumPC Astrum AT6V: корпуса для геймеров с привлекательным дизайном

28 февраля 2020, 12:34




SilentiumPC представил сегодня новую серию корпусов для ПК, предназначенных для геймеров. Серия Astrum AR6V отличается привлекательным дизайном, а также двухкамерной внутренней структурой, позволяющей обеспечить максимальную совместимость при широком выборе компонентов.

SilentiumPC Astrum AT6V


Отличная циркуляция воздуха внутри корпуса обеспечивается за счет передней сетчатой панели вкупе с уже смонтированными 120-мм вентиляторами. Серия состоит из базовой модели Astrum AT6V TG и топовой модели Astrum AT6V TG ARGB. Основное отличие топовой модели от базовой - это оснащение боковой панели подсветкой RGB и 120-мм вентиляторами премиум-класса со светодиодами ARGB.

SilentiumPC Astrum AT6V


Разработчики платформы Natissis уделили большое внимание эффективному использованию пространства внутри шасси. Платформа позволяет разместить огромный спектр компонентов в широком форм-факторе. Даже управление кабелями здесь обеспечивается за счет использования 24 кабельных стяжек и семи прорезей для прохода кабеля, оснащенных резиновой втулкой.

В обе модели Astrum AT6V можно легко установить материнские платы E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, а также видеокарты длиной до 360 мм. При выборе процессорного кулера могут быть установлены воздушные кулеры с максимальной высотой 162 мм или жидкостное охлаждение AIO с радиаторами от 120 до 360 мм.

SilentiumPC Astrum AT6V


В корпусах серии Astrum AT6V есть достаточно места для установки жестких дисков и накопителей. У пользователя есть возможность установить до четырёх 2,5-дюймовых накопителей или двух 3,5-дюймовых жестких дисков и двух 2,5-дюймовых жестких дисков или твердотельных накопителей. Места для накопителей размещены таким образом, чтобы предусмотреть все преимущества воздушных потоков в корпусе.

В дополнение к обязательной кнопке питания и сброса на панели ввода / вывода есть два разъема USB 3.2 Gen 1 типа A и один разъем USB 3.2 Gen 2 типа C. Также имеется соответствующая кнопка для прямого управления адресуемой RGB-подсветкой. Кроме того, разъем 3,5 мм для подключения микрофона и наушников расположен спереди.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка"

Читайте также:

  • Анонс CORSAIR ONE PRO i200: мощный ПК в компактном форм-факторе
  • Анонс ZALMAN CNPS16X: мощный башенный процессорный кулер
  • Универсальный кулер Shadow Rock 3 с асимметричной конструкцией появится в продаже уже в марте
  • be quiet! представил новые блоки питания, корпус и процессорные кулеры
  • XIGMATEK Overtake - компьютерный корпус нового поколения

    • следующая новость
    Huawei P40 и P40 Pro прошли сертификацию в Китае

    предыдущая новость
    Анонс JBL TUNE 220TWS: недорогой конкурент Apple AirPods от Harman

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Intel NUC 8 Mainstream-G Mini PC: сравнительный обзор и тест двух мини-ПК для офиса и дома Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Seagate IronWolf Pro 16TB: обзор и тест 16-Тбайт жёсткого диска для NAS Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Сравнительный обзор двух Intel NUC 8 Mainstream-G Mini PC Лучшие бюджетные ноутбуки Обзор и тест Seagate IronWolf Pro 16TB Лучший SSD Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 февраля, 2020

    Анонс Vivo Apex 2020: уникальный смартфон без кнопок, отверстий и портов

    Xiaomi испытывает проблемы с поставками новых маршрутизаторов AX3600

    Huawei P40 и P40 Pro прошли сертификацию в Китае

    Анонс SilentiumPC Astrum AT6V: корпуса для геймеров с привлекательным дизайном

    Анонс JBL TUNE 220TWS: недорогой конкурент Apple AirPods от Harman

    8-ядерный Intel Core i7-10700KF с частотой до 5,3 ГГц немного уступает AMD Ryzen 7 3800X

    Intel работает над полным шифрование памяти в новых процессорах

    27 февраля, 2020

    Анонс HTC Wildfire R70: средний смартфон с стандартным набором функций

    Стали известны ключевые характеристики OPPO Find X2

    Анонс CORSAIR ONE PRO i200: мощный ПК в компактном форм-факторе

    AR-гарнитура сможет разблокировать остальные устройства Apple

    Анонс Philips 243B1: ЖК-монитор с детектором присутствия и режимом LowBlue

    Производители смартфонов собираются применять нитрид галлия в зарядных устройствах

    Xiaomi приобрела доли в двух производителях чипсетов

    MediaTek представила чипсет Helio P95 с более производительным ИИ-движком

    Анонс Huawei P40 Lite: бюджетный флагман без сервисов Google

    26 февраля, 2020

    Стандарт Wi-Fi 802.11 ay будет применяться в AR-очках Apple

    Bluetooth SIG сертифицировал Galaxy Tab S6 Lite

    ADATA ISSS333 3D TLC PLP: твердотельный накопитель с технологией PLP

    Анонс UNISOC Tiger T7520: первый в мире чипсет на 6-нм техпроцессе EUV

    ССЫЛКИ