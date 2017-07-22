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Huawei P40 и P40 Pro прошли сертификацию в Китае

28 февраля 2020, 13:39





Huawei совсем недавно выпустила на рынок смартфон среднего ценового диапазона Huawei P40 Lite с чипсетом Kirin 810. Однако серия P40 также включает в себя флагманские модели - P40, P40 Pro и P40 Pro Premium Edition. Они должны появиться на рынке лишь в конце марта и о них пока еще мало что известно. Но кое-какая информация все же просачивается в СМИ.

Huawei P40 Lite


Так, сегодня стало известно, что Huawei P40 и P40 Pro получили сертификаты 3C в Китае. Согласно опубликованному списку, номера моделей ANA-AN00 и ANA-TN00 принадлежат Huawei P40. Там говорится, что это смартфон 5G, который может поставляться с быстрым зарядным устройством 22,5 Вт.

В свою очередь, Huawei P40 Pro получил номера моделей ELS-AN00 и ELS-TN00. Под ними числится смартфон 5G с быстрым зарядным устройством 40Вт. Телекоммуникационное управление TENAA одобрило оба смартфона. Тем не менее, спецификации и изображения P40 и P40 Pro еще не появились на TENAA. По слухам, Huawei P40 Pro Premium Edition еще не получил сертификаты 3C и TENAA.

Слухи, которые появлялись в сети ранее, говорят о том, что серия Huawei P40 появится с ОС Android 10 на базе EMUI 10.1. Оба телефона оснащены двойными перфорированными дисплеями, в которые встроен сканер отпечатков пальцев. P40 может поставляться с 6,1 или 6,2-дюймовым OLED-дисплеем, тогда как P40 Pro будет оснащаться 6,5 или 6,7-дюймовым OLED-экраном. В качестве мозгов будет выступать чипсет Kirin 990 5G.



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