Huawei совсем недавно выпустила на рынок смартфон среднего ценового диапазона Huawei P40 Lite с чипсетом Kirin 810. Однако серия P40 также включает в себя флагманские модели - P40, P40 Pro и P40 Pro Premium Edition. Они должны появиться на рынке лишь в конце марта и о них пока еще мало что известно. Но кое-какая информация все же просачивается в СМИ.
Так, сегодня стало известно, что Huawei P40 и P40 Pro получили сертификаты 3C в Китае. Согласно опубликованному списку, номера моделей ANA-AN00 и ANA-TN00 принадлежат Huawei P40. Там говорится, что это смартфон 5G, который может поставляться с быстрым зарядным устройством 22,5 Вт.
В свою очередь, Huawei P40 Pro получил номера моделей ELS-AN00 и ELS-TN00. Под ними числится смартфон 5G с быстрым зарядным устройством 40Вт. Телекоммуникационное управление TENAA одобрило оба смартфона. Тем не менее, спецификации и изображения P40 и P40 Pro еще не появились на TENAA. По слухам, Huawei P40 Pro Premium Edition еще не получил сертификаты 3C и TENAA.
Слухи, которые появлялись в сети ранее, говорят о том, что серия Huawei P40 появится с ОС Android 10 на базе EMUI 10.1. Оба телефона оснащены двойными перфорированными дисплеями, в которые встроен сканер отпечатков пальцев. P40 может поставляться с 6,1 или 6,2-дюймовым OLED-дисплеем, тогда как P40 Pro будет оснащаться 6,5 или 6,7-дюймовым OLED-экраном. В качестве мозгов будет выступать чипсет Kirin 990 5G.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".