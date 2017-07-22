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Xiaomi испытывает проблемы с поставками новых маршрутизаторов AX3600

28 февраля 2020, 14:39





Xiaomi уже испытывает проблемы с поставками маршрутизатора AX3600, который поступил в продажу сегодня утром. Все запасы устройства уже распроданы, а когда будут пополнены складские запасы неизвестно. Пользователи уже начала массово выражать недовольство сложившейся ситуацией.

маршрутизатор xiaomi ax3600


Генеральный директор Xiaomi Group Лю Синьюй опубликовал в Weibo пост, посвященный проблеме, где рассказал что причиной проблем с складскими запасами роутера стала эпидемия коронавируса. По словам Лю Синьюй, компании трудно поспевать за спросом из-за вынужденного простоя производства. Однако, он заверил, что продажи возобновятся в следующем месяце.

Новый маршрутизатор Wi-Fi AX3600 от Xiaomi оснащен новейшим 6-ядерным чипом Qualcomm IPQ8071A. Как правило, высокопроизводительные маршрутизаторы поставляются с чипами на 28-нм технологическом процессе, однако новый чип от Qualcomm построен на 14-нм техпроцессе. Это соответствует чипсетам последнего поколения, которые также поддерживают стандарты WiFi 6.

Примечательно, что одной из причин такого массового ажиотажа было то, что Xiaomi утверждает, что маршрутизатор предоставляет зону покрытия сети размером около двух футбольных полей, что технически исключает появление мертвых зон в типичном доме.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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