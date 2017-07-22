Xiaomi уже испытывает проблемы с поставками маршрутизатора AX3600, который поступил в продажу сегодня утром. Все запасы устройства уже распроданы, а когда будут пополнены складские запасы неизвестно. Пользователи уже начала массово выражать недовольство сложившейся ситуацией.
Генеральный директор Xiaomi Group Лю Синьюй опубликовал в Weibo пост, посвященный проблеме, где рассказал что причиной проблем с складскими запасами роутера стала эпидемия коронавируса. По словам Лю Синьюй, компании трудно поспевать за спросом из-за вынужденного простоя производства. Однако, он заверил, что продажи возобновятся в следующем месяце.
Новый маршрутизатор Wi-Fi AX3600 от Xiaomi оснащен новейшим 6-ядерным чипом Qualcomm IPQ8071A. Как правило, высокопроизводительные маршрутизаторы поставляются с чипами на 28-нм технологическом процессе, однако новый чип от Qualcomm построен на 14-нм техпроцессе. Это соответствует чипсетам последнего поколения, которые также поддерживают стандарты WiFi 6.
Примечательно, что одной из причин такого массового ажиотажа было то, что Xiaomi утверждает, что маршрутизатор предоставляет зону покрытия сети размером около двух футбольных полей, что технически исключает появление мертвых зон в типичном доме.
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