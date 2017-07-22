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Анонс Vivo Apex 2020: уникальный смартфон без кнопок, отверстий и портов

28 февраля 2020, 15:47




Vivo наконец-то анонсировала свой концептуальный флагман Apex 2020. Его основная особенность - это 6,45-дюймовый дисплей «FullView Edgeless Display» с изогнутой на 120 градусов кромкой. Vivo Apex 2020 не имеет никаких портов, отверстий или швов. Вместо этого смартфон оснащен виртуальными кнопками.

Vivo Apex 2020


Кроме того Vivo удалось успешно интегрировать 16-мегапиксельную селфи-камеру прямо под дисплей. Как подчеркнули в компании, этого удалось достичь благодаря увеличению коэффициента пропускания света в той части дисплея, в которой размещается камера.

Под "капотом" Vivo Apex 2020 установлен флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 865 с модемом X55 5G. Он также оснащен 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Разрешение дисплея составляет 1080p, а телефон весит 169 грамм. Устройство работает под управлением Android 10 и поставляется в черном и белом цветах.

Что касается камеры, то тут компания также превзошла сама себя. Основная камера представляет из себя движущуюся линзу с возможностью увеличения в диапазоне от 5х до 7,5х. Как подчеркивает Vivo, 16-мегапиксельная линза имеет толщину всего 6,2 мм благодаря перископическому дизайну, что позволяет размещать ее в 8,8-мм корпусе.

Vivo Apex 2020


Но инновации на этом не заканчиваются, компания сделала крупный прорыв в отрасли с помощью системы стабилизации, подобной Gimbal, для основной 48-мегапиксельной камеры. Vivo заявляет, что это обеспечивает улучшение стабилизации более чем на 200 процентов по сравнению с современными стандартами OIS (оптическая стабилизация изображения).

Vivo Apex 2020 поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 60 Вт. Поскольку у смартфона нет портов, беспроводная зарядка - единственный способ зарядить его аккумулятор, и компания сделала все возможное, чтобы сделать этот процесс максимально практичным. Vivo утверждает, что технология может зарядить аккумулятор емкостью 2000 мАч всего за 20 минут. Таким образом, эта технология беспроводной зарядки способна конкурировать даже с большинством проводных решений быстрой зарядки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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