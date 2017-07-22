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GTC не будет отменен из-за коронавируса

28 февраля 2020, 20:30





За последнее время в мире из-за вспышки коронавируса было отменено множество знаковых международных мероприятий, в том числе и Mobile World Congress 2020. В этом контексте определенные опасения оставались и по поводу конференции, проводимой Nvidia - GPU Technology Conference (GTC). Однако сегодня все опасения были развеяны и в компании подтвердили, что мероприятие состоится.

GTC не будет отменен из-за коронавируса


Nvidia также опубликовала список мер безопасности, которые будут применены на GTC:

- использование электростатических распылителей для ежедневной дезинфекции зон повышенного трафика.
- Частое обеззараживание всех общих зон соприкосновения рук - это дверные ручки, перила, эскалаторы, выключатели, кулеры с водой, лифты и туалеты.
- По всему периметру будет увеличено количество мест для дезинфекции рук

Кроме того, Nvidia также рекомендует участникам самостоятельно принять профилактические меры. Компания будет записывать все выступления и рекомендует тем, кто чувствует себя нехорошо, смотреть конференцию из дома.

Несмотря на заявления Nvidia основания для скептицизма все же остаются. Организаторы Mobile World Congress (MWC) также настаивали на том, что шоу состоится почти до самого его открытия.



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