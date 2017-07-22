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Анонс Samsung T55: мониторы с изогнутым экраном и разрешением Full HD

28 февраля 2020, 21:24





Samsung расширяет свое семейство настольных мониторов с помощью серии T55, которые компания анонсировала сегодня. В серии представлены три монитора - C24T55, C27T55 и C32T55, отличающиеся размерами дисплеев 4 дюйма, 27 дюймов, и 32 дюйма соответственно.

Samsung T55


Все три монитора имеют общий изогнутый экран VA 1000R с разрешением Full HD (1920x1080), а также время отклика 4 мс. Другие функции, рекламируемые Samsung, включают статическое соотношение контрастности 3000:1 наряду с вертикальными / горизонтальными углами обзора 178 градусов и максимальной яркостью 250 нит.

В технологическом мире, который окружен игровыми мониторами с гипер-быстрой частотой обновления 144 Гц или даже 360 Гц, T55 имеет частоту обновления, которая выглядит значительно слабее. Здесь речь идет о максимальной частоте обновления 75 Гц вместе с поддержкой технологии AMD FreeSync adaptive sync.

Samsung T55


Мониторы имеют минимальные обрамления по бокам и сверху, а также более толстый "подбородочный" ободок внизу. Они оснащены встроенными стереодинамики 5 Вт (27-и 32-дюймовые модели)наряду с подключениями DisplayPort и HDMI 1.4. Samsung также рекламирует технологию Flicker Free, Eco Savings Plus, специальный режим игры и режимы Eye Saver.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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