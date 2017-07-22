Samsung расширяет свое семейство настольных мониторов с помощью серии T55, которые компания анонсировала сегодня. В серии представлены три монитора - C24T55, C27T55 и C32T55, отличающиеся размерами дисплеев 4 дюйма, 27 дюймов, и 32 дюйма соответственно.
Все три монитора имеют общий изогнутый экран VA 1000R с разрешением Full HD (1920x1080), а также время отклика 4 мс. Другие функции, рекламируемые Samsung, включают статическое соотношение контрастности 3000:1 наряду с вертикальными / горизонтальными углами обзора 178 градусов и максимальной яркостью 250 нит.
В технологическом мире, который окружен игровыми мониторами с гипер-быстрой частотой обновления 144 Гц или даже 360 Гц, T55 имеет частоту обновления, которая выглядит значительно слабее. Здесь речь идет о максимальной частоте обновления 75 Гц вместе с поддержкой технологии AMD FreeSync adaptive sync.
Мониторы имеют минимальные обрамления по бокам и сверху, а также более толстый "подбородочный" ободок внизу. Они оснащены встроенными стереодинамики 5 Вт (27-и 32-дюймовые модели)наряду с подключениями DisplayPort и HDMI 1.4. Samsung также рекламирует технологию Flicker Free, Eco Savings Plus, специальный режим игры и режимы Eye Saver.
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