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Анонс Biostar H61MHV2: материнская плата способная вдохнуть жизнь в старый компьютер

28 февраля 2020, 22:29





Biostar выпускает на рынок новую материнскую плату H61MHV2. Это плата Micro-ATX, но визуально больше походит на плату формата Mini-ITX с одним дополнительным слотом расширения. В его центре находится разъем процессора LGA1155, поддерживающий процессоры Intel Core i7-3770K, которые могут быть сопряжены с 16 ГБ оперативной памяти DDR3, работающей не быстрее 1600 МГц.

Biostar H61MHV2


Слоты памяти находятся вверху, разъем процессора повернут на 90 градусов, а чипсет платы на 45 градусов. 24-контактный разъем ATX расположен в правом верхнем углу над слотами памяти, а 4-контактный разъем EPS неудобно расположен между разъемом и задним вводом-выводом.

Конечно, здесь нет современных удобств, таких как USB 3.0 или USB Type-C, M. 2 slots или PCIe 4.0 . Даже порты SATA имеют старый тип SATA II с пропускной способностью всего 3 Гбит / с ,а PCIe 3.0 доступен только при использовании процессоров Ivy Bridge.

Biostar H61MHV2


Старые материнские платы имеют свойство изнашиваться, в то время как многие другие компоненты системы все еще могут работать. На самом деле, есть еще довольно много людей, использующих процессор Intel Core 2-го или 3-го поколения, поэтому H61MHV2 может прийтись им как нельзя кстати.

Пока ничего неизвестно о том, сколько будет стоить "новая" материнская плата Biostar H61. Но именно она может помочь вдохнуть жизнь в старый компьютер.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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