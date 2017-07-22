Biostar выпускает на рынок новую материнскую плату H61MHV2. Это плата Micro-ATX, но визуально больше походит на плату формата Mini-ITX с одним дополнительным слотом расширения. В его центре находится разъем процессора LGA1155, поддерживающий процессоры Intel Core i7-3770K, которые могут быть сопряжены с 16 ГБ оперативной памяти DDR3, работающей не быстрее 1600 МГц.
Слоты памяти находятся вверху, разъем процессора повернут на 90 градусов, а чипсет платы на 45 градусов. 24-контактный разъем ATX расположен в правом верхнем углу над слотами памяти, а 4-контактный разъем EPS неудобно расположен между разъемом и задним вводом-выводом.
Конечно, здесь нет современных удобств, таких как USB 3.0 или USB Type-C, M. 2 slots или PCIe 4.0 . Даже порты SATA имеют старый тип SATA II с пропускной способностью всего 3 Гбит / с ,а PCIe 3.0 доступен только при использовании процессоров Ivy Bridge.
Старые материнские платы имеют свойство изнашиваться, в то время как многие другие компоненты системы все еще могут работать. На самом деле, есть еще довольно много людей, использующих процессор Intel Core 2-го или 3-го поколения, поэтому H61MHV2 может прийтись им как нельзя кстати.
Пока ничего неизвестно о том, сколько будет стоить "новая" материнская плата Biostar H61. Но именно она может помочь вдохнуть жизнь в старый компьютер.
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