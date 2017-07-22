Телекоммуникационная отрасль в ближайшем будущем может стать свидетелем одного из крупнейших слияний за последнее десятилетие. Речь идет о возможной сделке между финской Nokia и шведской Ericsson. Конкуренция оказывает давление на доходы Nokia, буквально вынуждая компанию принимать достаточно радикальные решения вроде продажи некоторых активов или даже слияния.
Как отмечают эксперты, слияние может стать тем самым решением, которые существенно облегчит жизнь Nokia, а также даст дополнительные силы Nokia и Ericsson в противостоянии Huawei и ZTE в нарастающей гонке за развитие 5G в мире.
В настоящее время Nokia переживает трудное время. Стоимость его акций упала на треть в прошлом году, но новости о возможном слиянии повлияли на рост акций. При этом, по оценке экспертов, возможное слияние столь крупных корпораций может столкнуться с массой трудностей.
В конце 2016 года Nokia приобрела компанию Alcatel Lucent Приобретение заняло 19 месяцев. Сделка дала больше возможностей финской компании за пределами и внутри телекоммуникационной отрасли.
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