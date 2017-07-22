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Nokia и Ericsson могут объединиться

01 марта 2020, 16:09





Телекоммуникационная отрасль в ближайшем будущем может стать свидетелем одного из крупнейших слияний за последнее десятилетие. Речь идет о возможной сделке между финской Nokia и шведской Ericsson. Конкуренция оказывает давление на доходы Nokia, буквально вынуждая компанию принимать достаточно радикальные решения вроде продажи некоторых активов или даже слияния.

Nokia и Ericsson могут объединиться


Как отмечают эксперты, слияние может стать тем самым решением, которые существенно облегчит жизнь Nokia, а также даст дополнительные силы Nokia и Ericsson в противостоянии Huawei и ZTE в нарастающей гонке за развитие 5G в мире.

В настоящее время Nokia переживает трудное время. Стоимость его акций упала на треть в прошлом году, но новости о возможном слиянии повлияли на рост акций. При этом, по оценке экспертов, возможное слияние столь крупных корпораций может столкнуться с массой трудностей.

В конце 2016 года Nokia приобрела компанию Alcatel Lucent Приобретение заняло 19 месяцев. Сделка дала больше возможностей финской компании за пределами и внутри телекоммуникационной отрасли.



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