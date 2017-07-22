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Анонс Carbon 1 Mark II: первый смартфон из углеродного волокна

01 марта 2020, 17:31





Большинство смартфонов изготавливается из поликарбоната (пластика), металла или из смеси стекла и металла. Однако бывают случаи, когда производители экспериментируют и с другими материалами, такими как керамика, как в случае Xiaomi Mi MIX. Теперь компания под названием Carbon Mobile анонсировала первый в мире телефон, изготовленный из углеродного волокна. Телефон называется Carbon 1 Mark II и питается от чипсета MediaTek Helio P90.

Carbon 1 Mark II


Телефон изготовлен с использованием технологии HyRECM (Hybrid Radio Enabled Composite Materials). Углеродные волокна переплетены с композитными материалами, позволяющими создать монокок (интеграция шасси и кузова). В результате получается тонкое и легкое устройство.

Carbon 1 Mark II весит лишь 125 граммов и имеет толщину всего 6,3 миллиметра, что делает его одним из самых легких и тонких телефонов за последнее время. Смартфон также имеет 6.01-дюймовый AMOLED-дисплей, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass 6, толщиной 0,4 миллиметра. Для питания аппарата предусмотрен процессор MediaTek Helio P90. ОЗУ не указано, но телефон имеет 128 ГБ внутренней памяти. Он также имеет две задние камеры, спецификации которых не были упомянуты.

Carbon 1 Mark I


Carbon 1 Mark II имеет боковой сканер отпечатков пальцев, который находится чуть ниже текстурированной кнопки питания. Кнопки регулировки громкости также находятся на той же стороне. Он оснащен батареей 3050 mAh, которая заряжается через USB-порт Type-C.

Carbon 1 Mark II теперь доступен для предварительного заказа за $882 (57000 рублей). Для заказа доступны лишь 2000 смартфонов, а их доставка начнется в июне 2020 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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