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В сети появились рендеры нового флагмана Meizu

02 марта 2020, 08:24





Meizu готовится к выпуску своего очередного флагманского смартфона, и чем ближе дата релиза, тем больше слухов о новинке просачивается в сеть. На днях очередная утечка продемонстрировала рендеры телефона, взглянув на которые, можно предположить, что новый Meizu 17 будет оснащен четырехмодульной камерой на задней панели.

В сети появились рендеры нового Meizu


Интересно, что датчики камеры, судя по картинке, будут располагаться горизонтально. При этом в прошлых утечках говорилось, что в телефоне будет установлена камера Oreo, что предусматривает расположение датчиков на круглом модуле камеры.

Прошлые утечки также противоречили друг другу. Например, изображения передней панели смартфона показывали вырез для фронтальной камеры в верхней части дисплея, в то время, как до этого в сеть выкладывали предполагаемое фото нового флагмана Meizu без отверстий в дисплее.

Целый ворох противоречащих друг другу слухов не позволяет составить четкой картины относительно будущего смартфона, однако кое-какие точные данные все же уже известны. Например, предстоящий Meizu 17 будет оснащен OLED-дисплеем с разрешением 2206 x 1080 пикселей (Full HD+). Под "капотом" устройства находится восьмиядерный флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 865. В качестве операционной системы будет выступать Flyme OS 8 поверх Android 10.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

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