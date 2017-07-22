Meizu готовится к выпуску своего очередного флагманского смартфона, и чем ближе дата релиза, тем больше слухов о новинке просачивается в сеть. На днях очередная утечка продемонстрировала рендеры телефона, взглянув на которые, можно предположить, что новый Meizu 17 будет оснащен четырехмодульной камерой на задней панели.
Интересно, что датчики камеры, судя по картинке, будут располагаться горизонтально. При этом в прошлых утечках говорилось, что в телефоне будет установлена камера Oreo, что предусматривает расположение датчиков на круглом модуле камеры.
Прошлые утечки также противоречили друг другу. Например, изображения передней панели смартфона показывали вырез для фронтальной камеры в верхней части дисплея, в то время, как до этого в сеть выкладывали предполагаемое фото нового флагмана Meizu без отверстий в дисплее.
Целый ворох противоречащих друг другу слухов не позволяет составить четкой картины относительно будущего смартфона, однако кое-какие точные данные все же уже известны. Например, предстоящий Meizu 17 будет оснащен OLED-дисплеем с разрешением 2206 x 1080 пикселей (Full HD+). Под "капотом" устройства находится восьмиядерный флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 865. В качестве операционной системы будет выступать Flyme OS 8 поверх Android 10.
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