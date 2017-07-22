РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Huawei Enjoy 10e: бюджетный смартфон с мощным аккумулятором

02 марта 2020, 09:34




Китайская Huawei представила новый бюджетный смартфон Enjoy 10e. Как и другие представители линейки, новинка оснащается дисплеем с каплевидным вырезом. Но ключевой особенностью этого аппарата, безусловно, стал его мощный аккумулятор.

Анонс Huawei Enjoy 10e


Huawei Enjoy 10e построен на бюджетном 12-нм чипсете MediaTek Helio P35, работающем в компании с 4 Гбайт ОЗУ. Но объём встроенной памяти смартфона совсем нехарактерен для бюджетных устройств - он достигает 64 или 128 Гбайт и может быть увеличен картами microSD. А работает новинка под управлением Android 10 с надстройкой EMUI 10.

Анонс Huawei Enjoy 10e


В смартфоне установлен 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1600х720 пикселей, в каплевидном вырезе которого размещена фронтальная 8-Мп камера с апертурой f/2.0. Тыльная камера устройства имеет 13-Мп разрешение и находится по соседству с 2-Мп датчиком глубины. Смартфон предлагает Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS + GLONASS и может похвастаться мощным аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с 10-Вт зарядкой и поддержкой функции реверсивной зарядки. Сканера отпечатков пальцев у новинки не предусмотрено.

Huawei Enjoy 10e появится в чёрном, белом и зелёном цветах по цене от 999 юаней ($143 или 9 600 рублей) за базовую версию с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт флеш-памяти. Смартфон с таким же объёмом оперативной, но увеличенным до 128 Гбайт встроенной памяти можно будет купить за 1199 юаней ($170 или 11 500 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона OPPO Reno2 Z. OPPO Reno2 Z -- «упрощённая» версия флагмана OPPO Reno2. Смартфон стоит на 10 тысяч рублей дешевле старшего собрата и имеет с ним как много общего, так и совсем не мало существенных различий. Запутаться в этих смартфонах можно даже из-за схожести дизайна и названия, поэтому мы решили подробнее разобраться в особенностях младшей модели. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона OPPO Reno2 Z: крепкий середнячок с выдвигающейся камерой".

Читайте также:

  • Анонс Carbon 1 Mark II: первый смартфон из углеродного волокна
  • Анонс Vivo Apex 2020: уникальный смартфон без кнопок, отверстий и портов
  • Huawei P40 и P40 Pro прошли сертификацию в Китае
  • Анонс HTC Wildfire R70: средний смартфон с стандартным набором функций
  • Стали известны ключевые характеристики OPPO Find X2

    • следующая новость
    Acer показала флагманский игровой монитор Predator X32 и огромный Predator CG552K

    предыдущая новость
    В сети появились рендеры нового флагмана Meizu

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Intel NUC 8 Mainstream-G Mini PC: сравнительный обзор и тест двух мини-ПК для офиса и дома Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Seagate IronWolf Pro 16TB: обзор и тест 16-Тбайт жёсткого диска для NAS
    Лучший монитор Главные новости за неделю Сравнительный обзор двух Intel NUC 8 Mainstream-G Mini PC Лучшие бюджетные ноутбуки Обзор и тест Seagate IronWolf Pro 16TB
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    2 марта, 2020

    Xiaomi показала возможности беспроводного зарядного устройства на 40 Вт

    Realme представил "убийцу" сверхпопулярного фитнес-трекера Xiaomi Mi Band

    Рендеры недорогого смартфона Samsung Galaxy A41 появились в сети

    SeaSonic выпустила три блока питания серии Prime Fanless с 12-летней гарантией

    Производство камер для iPhone закрыли из-за коронавируса

    Acer показала флагманский игровой монитор Predator X32 и огромный Predator CG552K

    Анонс Huawei Enjoy 10e: бюджетный смартфон с мощным аккумулятором

    В сети появились рендеры нового флагмана Meizu

    1 марта, 2020

    Анонс Carbon 1 Mark II: первый смартфон из углеродного волокна

    Nokia и Ericsson могут объединиться

    28 февраля, 2020

    Анонс Biostar H61MHV2: материнская плата способная вдохнуть жизнь в старый компьютер

    Анонс Samsung T55: мониторы с изогнутым экраном и разрешением Full HD

    GTC не будет отменен из-за коронавируса

    Анонс Vivo Apex 2020: уникальный смартфон без кнопок, отверстий и портов

    Xiaomi испытывает проблемы с поставками новых маршрутизаторов AX3600

    Huawei P40 и P40 Pro прошли сертификацию в Китае

    Анонс SilentiumPC Astrum AT6V: корпуса для геймеров с привлекательным дизайном

    Анонс JBL TUNE 220TWS: недорогой конкурент Apple AirPods от Harman

    8-ядерный Intel Core i7-10700KF с частотой до 5,3 ГГц немного уступает AMD Ryzen 7 3800X

    Intel работает над полным шифрование памяти в новых процессорах

    ССЫЛКИ