Китайская Huawei представила новый бюджетный смартфон Enjoy 10e. Как и другие представители линейки, новинка оснащается дисплеем с каплевидным вырезом. Но ключевой особенностью этого аппарата, безусловно, стал его мощный аккумулятор.
Huawei Enjoy 10e построен на бюджетном 12-нм чипсете MediaTek Helio P35, работающем в компании с 4 Гбайт ОЗУ. Но объём встроенной памяти смартфона совсем нехарактерен для бюджетных устройств - он достигает 64 или 128 Гбайт и может быть увеличен картами microSD. А работает новинка под управлением Android 10 с надстройкой EMUI 10.
В смартфоне установлен 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1600х720 пикселей, в каплевидном вырезе которого размещена фронтальная 8-Мп камера с апертурой f/2.0. Тыльная камера устройства имеет 13-Мп разрешение и находится по соседству с 2-Мп датчиком глубины. Смартфон предлагает Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS + GLONASS и может похвастаться мощным аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с 10-Вт зарядкой и поддержкой функции реверсивной зарядки. Сканера отпечатков пальцев у новинки не предусмотрено.
Huawei Enjoy 10e появится в чёрном, белом и зелёном цветах по цене от 999 юаней ($143 или 9 600 рублей) за базовую версию с 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт флеш-памяти. Смартфон с таким же объёмом оперативной, но увеличенным до 128 Гбайт встроенной памяти можно будет купить за 1199 юаней ($170 или 11 500 рублей).
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