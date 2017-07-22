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Acer показала флагманский игровой монитор Predator X32 и огромный Predator CG552K

02 марта 2020, 10:37





Компания Acer представила новые игровые мониторы Predator X32 и Predator CG552K. Их презентация прошла во время турнира Intel Extreme Masters 2020 в Катовице.

Acer Predator X32


Флагманский игровой монитор Acer Predator X32 построен на 32-дюймовой IPS-панели с разрешением 3840x2160 пикселей. Он использует подсветку mini LED с 1152 зонами локального затемнения, имеет максимальную яркость в 1440 нит, поддерживает технологию Nvidia G-SYNC Ultimate и может похвастаться сертификатом VESA Display HDR 1400.

Predator CG552K


В свою очередь, Predator CG552K - это огромный монитор с 55-дюймовой OLED-панелью с разрешением 4K и поддержкой Nvidia G-SYNC. Компания позиционирует новинку в качестве идеального решения для хардкорных любителей игр для ПК и консолей. Монитор имеет пиковую яркость 400 нит, 98,5-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и заводскую калибровку с Delta E<1. Предусмотрена в нём и поддержка VRR для подключения к совместимым игровым устройствам через порт HDMI.

Кроме того, компания показала на чемпионате ноутбук Predator Triton 500, главной особенностью которого стал новейший IPS-экран с частотой обновления 300 Гц, временем отклика всего 1 мс и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB.

Игровой монитор Predator X32 появятся в России во втором квартале 2020 года, а Predator CG552K - в третьем квартале.



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