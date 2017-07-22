Apple продолжает страдать от вспышки коронавируса по всему миру. В минувшие выходные стало известно, что LG Innotek, поставляющая модули камер для iPhone, была вынуждена закрыть один из своих заводов из-за того, что работник заразился вирусом.
Завод LG Innotek очень важен для Apple поскольку именно на нем производят камеры, и его закрытие чревато серьезными последствиями. Пока известно, что южнокорейский завод компании будет закрыт сегодня на дезинфекцию. Однако откроется ли он во вторник, пока что сказать сложно.
LG Innotek также, вероятно, будет поставлять модули для камеры для предстоящего iPhone 12, который, как ожидается, будет представлен этой осенью. Если закрытие LG Innotek продлится всего несколько дней, маловероятно, что это окажет серьезное влияние на производство iPhone. Однако не исключено, что ситуация может повернуться в худшую сторону.
Сегодня также стало известно, что завод Samsung в Гуми был закрыт на дезинфекцию из-за того, что у одного из рабочих был подтвержден диагноз коронавирус.
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